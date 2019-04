Pääkirjoitus: Jatkossakin paikallinen Pitäjänuutiset

Pitäjänuutiset siirtyi viime viikolla uuteen omistukseen. Jyväskyläläislähtöinen mediakonserni Keskisuomalainen osti Pitäjänuutisia ja kahdeksaa muuta paikallislehteä sekä viittä maakuntalehtä julkaisevat yhtiöt. Nyt tapahtunut mediakauppa on osa Keskisuomalaisen pidempää jatkumoa. Yhtiö on laajentunut viime vuosina määrätietoisesti.

Kauppa on merkittävä myös maakunnallisen mediamaiseman näkökulmasta. Mikkeliläinen Tikkojen omistajasuku luopuu pitkästä lehtikustantajan perinteestä ja keskittyy ohkopaperituotteisiin erikoistuneeseen vientikirjapainoon St Michel Printiin sekä kiinteistöliiketoimintaan. Uuden omistajakonsernin lehtiä löytyy nyt kaikista ilmansuunnista.

Pitäjänuutisille omistajanvaihdos ei ole uusi asia. Suomalainen mediakenttä elää jatkuvasti ja se on näkynyt myös Pitäjänuutisissa. Lehden omistajapohja on muuttunut reilun parinkymmenen vuoden aikana kuusi kertaa. Se ei ole kuitenkaan muuttanut lehden perustyötä, eli paikallisten asioiden seuraamista mihinkään. Keskisuomalaisella on lähes 150 vuoden perinteet paikallisten sanomalehtien teosta. Pitäjänuutiset on siis jatkossakin mäntyharjulaisten ja pertunmaalaisten elämänmenon ja asioiden sanansaattaja sekä tehokas ilmoituskanava.

Vaikka paperinen lehti on jatkossakin Pitäjänuutisten ykköstuote, tulevat erilaiset digitaaliset sisällöt vuosi vuodelta vahvemmin sen rinnalle. Tässä mielessä ison konsernin voimavarat tuovat varmasti apua lehden kehittämisessä.

Tärkein osa paikallisen lehden tekemistä ovat kuitenkin jatkossakin te, eli lukijat. Pitäjänuutiset pitää siis oven auki ja kynnyksen matalana kaikille niin juttuvinkeille kuin muillekin lukijoiden toivomuksille. Pidetään siis lippu korkealla ja seutu elävänä myös tulevaisuudessa!