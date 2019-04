Jari Leppä: Rökäletappio tuli, keskustan tulos on umpisurkea

Vaikka vaalit ovat vasta ohi, pertunmaalaisen Jari Lepän (kesk.) arki jatkui maanantaina normaalisti maa- ja metsätalousministerin työpäivällä. Pitäjänuutiset tavoitti Lepän aamulla Münchenin lentokentältä matkalla kohti ministerineuvoston kokousta Luxemburgissa.

Leppä uusi kansanedustajapaikkansa 7462 äänellä. Omaan äänimääräänsä Leppä sanoo olevansa kohtuullisen tyytyväinen, mutta puolueen koko maan kannatus on Lepän mielestä surkea. Valtakunnallisesti puolue keräsi 13,8 prosenttia äänistä.

– Kyllä puolueen tulos on umpisurkea. Etelä-Savossa säilytimme keskustalaisittain paikat, mutta muuten tulos on heikko,

Kaakkois-Suomessa keskusta menetti kaksi paikkaa. Lepän lisäksi Etelä-Savosta eduskuntaan menee savonlinnalainen Hanna Kosonen. Helsingin vaalipiiriin siirtynyt Kimmo Tiilikainen putosi ja rannalle Kaakkois-Suomesta jäi myös Markku Pakkanen.

Keskusta kärsi kovat tappiot myös Pertunmaan ja Mäntyharjun seudulla. Pertunmaalla puolueen kannatus laski alle 50 prosentin ollen 46,7 prosenttia. Vuoden 2015 vaaleihin verrattuna pudotusta oli 151 ääntä, eli 12,7 prosenttiyksikköä. Vuoden 2011 vaaleissa puolueen kannatus Pertunmaalla oli 53,2 prosenttia.

Mäntyharjussa keskusta menetti jopa ykköspuolueen paikkansa Antti Häkkäsen turvin voittoon menneelle kokoomukselle, Pudotusta vuoden 2015 vaaleihin tuli 447 ääntä, eli 12,4 prosenttiyksikköä. Perussuomalaisetkin jäi Mäntyharjussa keskustasta 57 äänen päähän.

Leppä arvioi, että koko maassa kannatuksen laskun syy on hallitusvastuussa ja viimeisen neljän vuoden aikana tehdyissä kipeissä talouspäätöksissä.

– Nyt tuli todella rökäletappio ja meillä on itsetutkiskelun paikka. Me teimme todella kovia ratkaisuja nelivuotiskauden aikana, joilla Suomen suunta saatiin käännettyä. Ratkaisut olivat rajuja ja niissä maan etu oli keskeinen asia. Kaikki muut (hallitus)puolueet olivat enemmän tai vähemmän tuulensuojassa vaaleissa, Leppä toteaa.

Tulevan hallituksen kokoonpanon spekulointiin Leppä ei halua vielä lähteä. Toisaalta Leppä ei halua myöskään sulkea pois keskustan mukanaoloa hallituksessa.

– Nyt on liian aikaista sanoa miten asiat menevät. Katsotaan miten SDP avaa pelin ja tehdään sitten johtopäätöksiä. Toive kuitenkin on, ettei meillä ajauduta tilanteeseen, jossa ollaan pitkän aikaa ilman hallitusta. Suomi on ollut Euroopan Unionissa aina yksi vakaimmista maista ja toivotaan, että se jatkuu.

Vaikka keskustan kannatus oli eduskuntavaaleissa viimeksi yhtä huono vuonna 1917, Leppä uskoo puolueen tulevan takaisin tulevissa vaaleissa.

– Ilman muuta on selvää, että keskustaa tarvitaan. Keskustan lähtökohta on aina ollut, että koko Suomea kehitetään. Kyllä täältä noustaan.

