Puista variseva karike halutaan pois Kirkonkylän Äiteenlenkin laduilta Pertunmaalla

Pertunmaan Kirkonkylän Äiteenlenkin ympäristö halutaan siistimpään hiihtokuntoon. Aiheesta kunnalle kirjelmöineet Raimo Ulmanen ja Seppo Kuoppala ovat tyytyväisiä ladun yleiskuntoon, mutta harmia aiheuttavat puista varisevat oksat ja havut.

–Latua on pidetty kunnan puolesta olosuhteisiin nähden loistavassa kunnossa. Uuden latukoneen myötä taso on vielä parantunut. Meidän allekirjoittaneiden ja usean muun käyttäjän harmiksi uralle kuitenkin varisee tuulen mukana lähipuista valtava määrä kariketta, mikä tekee varsinkin perinteisen ladun ajoittain lähes hiihtokelvottomaan kuntoon. Hiihdettävyys on silloin korjattavissa vain uudella höyläyksellä, ellei lumisade tule avuksi, Ulmanen ja Kuoppala kirjoittavat teknisten- ja ympäristöpalveluiden lautakunnalle osoittamassaan kirjelmässä.

Ratkaisuna ongelmaan kaksikko tarjoaa havupuuvaltaisen lähipuuston poistoa. Ulmanen ja Kuoppala ovat laatineet kunnalle yksityiskohtaisen hakkuuehdotuksen ladun eri osuuksilta.

Hiihtoura on pääosin kunnan omistamalla maalla. Kaava-alueen osalta hakkuu edellyttää maisematyölupamenettelyn. Teknisten- ja ympäristöpalveluiden lautakunta käsittelee kaksikon aloitetta kokouksessaan tiistaina. Kunnan tekninen johtaja – rakennustarkastaja Matti Ratilainen esittää aloitteen hyväksymistä ja ladun ympäristön siistimistä.