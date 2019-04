Tähtiliikkeen Paakkinen ja Sirén Pertunmaalta pettyivät – puolueelle vaalipiiristä yhteensä 828 ääntä

Kyllähän niitä ääniä olisi enemmän toivonut. Näin totesi Seitsemän tähden liikkeen listoilta ehdolla eduskuntavaaleissa ollut pertunmaalainen Otso Paakkinen. Yrittäjänä ja kesäteatteriaktiivina paikkakunnalla tunnettu Paakkinen keräsi koko vaalipiiristä 59 ääntä, joista Pertunmaalta irtosi 11.

– Olin kampanjassa liikkeellä isommissa kaupungeissa, jossa osallistuin vaalipaneeleihin. Olimme hyvällä asialla, mutta suurin syy äänimäärään on ehkä tunteemattomuus. Olemme olleet vasta joulukuusta asti olemassa ja Paavokin (Väyrynen) on ollut uutispimennossa, Paakkinen sanoo.

Paakkisen mielestä Seitsemän tähden liike toi kaikesta huolimatta vaaleihin Nato-, EU- ja eurokriittisen vaihtoehdon. Hänen mielestään pienpuolueita tarvitaan tulevaisuudessakin isojen puolueiden vastapainoksi. Pertunmaalla Seitsemän tähden liike keräsi 982 äänestä 28, eli 2,9 prosenttia. Mäntyharjun äänimäärä puolueella oli yhdeksän kappaletta, eli 0,3 prosenttia 3394 kaikista annetuista äänistä.

– Pienpuolueilla on tilaa ja toivoa, kuten Harry Harkimon (liik.) läpimeno osoittaa. Se on herätys isoille puolueille, että jotain tarvitsisi tehdä.

Lähitulevaisuudessa Paakkinen kertoo keskittyvänsä työntekoon, urheiluharrastuksiinsa ja tulevaan kesäteatterikauteen.

– Otetaan nyt leppoisasti. On mukava palata omiin rutiineihin.

Toinen pertunmaalainen Seitsemän tähden liikkeen ehdokas, eli 25 ääntä saanut Maria Sirén oli vaalituloksesta Paakkista suorasanaisempi.

– Puolueelle tuli rökäletappio. Lähdin Paavon (Väyrysen) puolesta talkoisiin ja näin kävi. En ole tyytyväinen, mutta kokemus oli kuitenkin hyvä, Sirén summasi.

Pertunmaan seurakunnan kappalaisena tunnetuksi tulleen Sirénin mielestä Väyrysen putoaminen eduskunnasta kertoo omaa kieltään koko puolueen tilasta.

– Paavo on varmasti monien mielestä ristiriitainen persoonallisuus. Toisten mielestä hänellä on varmasti jo liikaa ikää.

Kahden vuoden päästä tuleviin kuntavaaleihin osallistumista Sirén ei pidä mahdottomana ajatuksena.

– Parikin äänestäjää tuli sanomaan minulle, että olet hyvä ehdokas, mutta puolue on väärä. Eli miksipäs ei, mutta puolue on väärä. Kyllä se puolue on jo kuopattu, Sirén sanoo.

Sekä Sirén että Paakkinen pitävät perussuomalaisten hyvää vaalimenestystä tervetulleena asiana.

– Olen iloinen, että perussuomalaiset menestyi. He ovat kärsineet tiettyjen ehdokkaiden hölmöilystä, mutta Jussi Halla-Aho oli vaalikeskusteluissa vakuuttava, Sirén sanoo.

– Hieno homma, että perussuomalaiset oli vahvasti esillä. He olivat ehkä altavastaajan asemassa ja eihän siitä kauan ole kun perussuomalaisetkin olivat pienpuolue, Paakkinen muistuttaa.