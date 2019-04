Kuhajärven lomakylä Pertunmaalla on myynnissä

Pertunmaan Kuhajärvellä sijaitseva lomakylä Fish & Fun on myynnissä. Muun muassa mökkejä, huoltorakennuksia ja ravintolan sisältävä 17 rakennuksen kokonaisuus on kaupan 850 000 eurolla.

Toimintaa on pyörittänyt vuodesta 2012 lähtien Suomeen rekisteröity Fish & Fun Oy, jonka taustalla on moskovalainen Dmitri Vasin. Alueella on ollut lomakylätoiimntaa kymmeniä vuosina, mutta se laajeni vuosien 2312-2015 aikana huomattavasti Vasinin toimesta.

Vajaan neljän hehtaarin suuruinen alue sijaitsee Pertunmaan eteläosassa, Keskisen järven rannalla. Lomakylä myydään irtaimistoineen.

Tilinpäätöstietojen mukaan yhtiön liikevaihto on ollut viime vuosina reilut 100 000 euroa vuodessa. Tappiota yhtiö on tehnyt vuosittain 46 000-70 000 euroa.