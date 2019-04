Pääkirjoitus: Käsillä on Pertunmaan talouden kohtalonvuosi

0

Pertunmaan heikko taloustilanne pakottaa päättäjät pohtimaan säästötoimia jo tämän vuoden aikana. Kunnan viime vuosi meni 1,3 miljoonaa euroa pakkasen puolelle. Alijäämä johtui sote-palveluista tulleesta 700 000 euron lisälaskusta ja verotulojen laskusta lähes 300 000 eurolla. Käytännössä kunnan taseessa pahan päivän varalla olleet eurot on nyt syöty ja päättäjien on mietittävä muita toimia.

Pitäjänuutiset kysyi valtuutetuilta mielipiteitä mahdollisista säästökohteista tai keinoista lisätä kunnan tuloja. Konkreettisia säästökohteita ei nimennyt kukaan, mutta osa olisi valmis myymään kunnan omaisuutta. Moni vaatii ennakoitavuutta erityisesti Essoten kuluihin. Osa valtuutetuista pitää yhtenä mahdollisuutena jopa koko Essotesta irtautumista.

Rehellisyyden nimissä on sanottava, että valtuutettujen liikkumavara budjetin ympärillä on erittäin pieni. Suurin osa kunnan budjetista kuluu pakollisiin ja suurimmaksi osaksi lakisääteisiin menoihin, kuten terveydenhuoltoon, opetukseen ja muihin peruspalveluihin. Kaiken lisäksi sote-kulujen ennakoiminen on Essoten myötä vaikeutunut entisestään.

Isoja ratkaisuja on kuitenkin tehtävä, sillä muuten uhkana on kunnanjohtaja Juha Torniaisen mukaan ajautuminen kriisikunnaksi. Silloin säästöjen tekeminen ei ole enää kunnan omissa käsissä, vaan talouden tasapainottamisohjelma tulee valtiovallan suunnasta. Käytännössä kyse on siis valtion holhoukseen joutumisesta.

Kuluvaa vuotta voikin pitää omalla tavallaan Pertunmaan talouden kohtalonvuotena. Talous on saatava tasapainoon, mikäli kunta mielii tulevaisuudessakin jatkaa itsenäisellä linjallaan. Vain se mahdollistaa myös perintövaroilla tarjottavien palvelujen jatkumisen, jolla Pertunmaa erottuu edukseen muista kunnista.