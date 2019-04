Pertunmaalla paloi neljä hehtaaria maastoa – Jälkisammutustyöt kestivät pitkälle yöhön

0

Pertunmaalla Kannonlahdentiellä paloi torstaina neljä hehtaaria maastoa.

Palo saatiin hallintaan vasta useamman tunnin jälkeen puoli seitsemän aikoihin illalla, vaikka paikalla oli seitsemän pelastuslaitoksen yksikköä. Jälkisammutustyöt puolestaan kestivät pitkälle yöhön.

Kysymyksessä on Etelä-Savon ensimmäinen tämän kevään laajamittainen maastopalo. Maasto on tällä hetkellä erittäin kuivaa ja Etelä-Savossa on voimassa ruohikkopalovaroitus.

Palon syttymissyytä ei tiedetä, mutta pelastuslaitos muistuttaa, että avotulen tekeminen on ruohikkopalovaroituksen aikana kiellettyä ja rangaistavaa.