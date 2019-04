Mäntyharjun Asemanlammen taidetapahtumaan valittiin kuusi taiteilijaa

0

Mäntyharjun Asemanlammen ympäristöön kesäksi tulevan taidetapahtuman taiteilijat on valittu. Taideasema Mäntyharjun taidetta nähdään Kurkilammen ympäristössä 15. kesäkuuta alkaen aina elokuun loppuun saakka.

Kari Kärkkäinen Juvalta toteuttaa teoksen Asemanlampeen. Anna Siiriäinen Hirvensalmelta kuvaa akryylilevymaalauksissaan kohtaamisia ja hetkiä. Juha Lahtinen Pieksämäeltä tuo asemalle Metsänjumala -veistokset. Juho Sihvonen Savonlinnasta toteuttaa suurikokoisen sarjakuvateoksen. Kuvanveistäjä Hanna Vahvaselän Installaatio on “Vähän sinnepäin”.

Mäntyharjun Sisu-tiimin hullut professorit tekevät ääni-instaallatiokokeilujaan Asemanlammen rannalla. Sisu-tiimin taakse kätkeytyy mäntyharjulainen taiteilijaparikunta Susanna Pälviä ja Siard Haantjes.

– Taideasemaa tehdessä on käynyt selväksi, että tälle ja tämän kaltaisille tapahtumille on kysyntää. Ympäri maakuntaa saapuneet hakemukset osoittivat laadullaan myös sen, että nykytaidetapahtumille on potentiaalisia toteuttajia olemassa seudulla. Tämänkertaisten valintojen johtotähtenä oli tehdä saapuneista hakemuksista kokonaisuus, jossa teosten kirjo on riittävän laaja, mutta jossa teokset myös tukevat toisiaan, toteaa tapahtuman tuomaristossa ulkopuolista asiantuntemusta edustava jäsen taiteilija Krister Gråhn tiedotteessa.

Kesäksi Reissutorin kompleksiin syntyy uusi katutaiteilija Maikki Rantalan maalaama joukkorahoitettu muraali. Yhteisöteoksia on myös luvassa, sillä Askeleen kenkätehtaan liimakellarien maastoon on tulossa mäntyharjulaisten lasten ja nuorten taidetta. Myös Mäntyharjun kunnantalon seinään syntyy yhteisöllinen virkkausteos, jonka ajatus syntyi kuntalaisideana kohentaa väliaikaisesti kunnantalon ajan saatossa saamia kolhuja.

Taideasema Mäntyharjun vahvana taustavaikuttaja on Etelä-Savon Säästöpankin kulttuurisäätiö, joka avasi erillishaun, jolla teosten toteuttaminen Asemanlammen ympäristöön tuli mahdolliseksi.

– On hienoa, että Etelä-Savon Säästöpankin kulttuurisäätiö lähti mukaan tähän taideavaukseen ja samalla tuomaan tunnetuksi eteläsavolaista nykytaidetta. Mäntyharjun kunnan resursseilla ei olisi ollut mahdollista rahoittaa taiteilijoiden työskentelyä. Samalla säätiö juhlii myös kolmekymmentävuotista olemassaoloaan. Hieno keino juhlia, toteaa kulttuurisihteeri Anu Yli-Pyky tiedotteessa.

Kuntataiteilija Mari Liimatainen näkee Taideaseman myös kulttuuripoliitisena avauksena, jolle on Mäntyharjussa perinteitä muun muassa Katajainen kansa -purkutalotaidetapahtuman myötä.

– Tällä kerralla taiteilija taiteilijahaku haluttiin kohdentaa nimenomana eteläsavolaisiin taiteilijoihin. Eteläsavolaisen kulttuurin edistäminen ja toimintaedellystysten kehittäminen on ennenkaikkea eteläsavolaisten asia, Liimatainen sanoo tiedotteessa.

Alueelle on vapaa pääsy ja teostiedot tulevat muun muassa mobiiliopasteeseen ja infopisteistä saatavaan paperikarttaan. Taideaseman koordinoi Mäntyharjun kunnan kulttuuripalvelut.

