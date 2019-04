Uusi yritys tarjoaa hautakukkien istutusta ja hoitoapua – Yrittäjä Paula Manninen uskoo, että ekologisuus houkuttaa asiakkaita

0

Kirkkomaa on aina ollut erityinen paikka Paula Manniselle. Rauha, kauneus ja historia vetävät puoleensa – tuntuu kuin taivas olisi lähempänä. Aikaa tulee vietettyä hautarivien välissä käyskennellen tai läheisten hautoja hoitaen. Niitä on vuosien saatossa kertynyt jo useampi.

Siksi tuntui luonnolliselta perustaa yhdessä aviomiehen kanssa yritys, joka tarjoaa hautakukkien hoitoapua muillekin.

– Ihmisillä on rajallisesti aikaa ja voimia, vaikka halua hautojen hoitamiseen voisikin olla. Etäisyydet ovat yksi asia. Kaikki eivät välttämättä asu enää samalla paikkakunnalla, mihin läheiset on haudattu, Manninen kertoo.

Mäntyharjussa sopimushaudoille hoitoa on tarjonnut ennestään vain seurakunta. Se tarkoittaa kuitenkin samaa kukkasta jokaiselle haudalle. Tänä vuonna se on maisemabegonia.

Mannisten Kukkaset-yritys tarjoaa puolestaan monivuotisia perennoja, joita on montaa eri lajiketta. Palvelua on saatavissa sekä Mäntyharjun että Pertunmaan hautausmaille.

Seurakunnassa Mannisten yritys on otettu myönteisesti vastaan, juuri sen tarjoaman vaihtelun takia.

– Olemme tilanneet suunnitteluapua heinolalaiselta yrittäjältä. Kullekin olosuhteelle on luotu omat vaihtoehtonsa, oli kyseessä sitten varjoisalla tai aurinkoisella paikalla oleva hauta.

Ekologisuus on myös yrityksen avainarvoja. Sen takia tarjolla on nimenomaan perennoja.

– Parin viime vuosikymmenen aikana on yleistynyt hirveästi se, että viedään ostetut kukat haudalle. Se on kuitenkin hyvin kuormittavaa luonnolle. Jätemäärät kukkapurkeista ja itse kasveista ovat huomattavat, Manninen sanoo.

Perennat puolestaan viihtyvät haudoilla käytännössä ikuisesti. Sopimus perennojen hoidosta tehdään aina viideksi vuodeksi kerrallaan ja se sisältää perennojen hankinnan, istutuksen, hoidon ja tarvittaessa uusinnan. Alkuvaiheessa istutusta täydennetään tarvittaessa kylvöksin tai kesäkukin.

Monivuotiset perennat puolestaan ovat kesäkukkia ekologisempi vaihtoehto sen takia, ettei niitä kasvateta kasvihuoneissa vaan avomaalla. Ne eivät myöskään juurikaan kaipaa lannoitusta tai kasvinsuojeluaineita, kasteluakin alkuvuosien jälkeen hyvin vähän, kunhan ne osataan valita oikein kasvupaikkaansa nähden.

– Uskon, että tällaisella palvelulle on kysyntää. Ihmiset alkavat herätä luonnon säästämiseen. Itselleni luonnonmukaisuus on aina ollut tärkeää. Se lienee geeneissä, kun velikin on luomuviljelijä, Manninen naurahtaa.

Yritys on vielä niin tuore, että verkkosivutkin avautuvat vasta lähiaikoina. Manninen kuitenkin arvelee, että jo täksi kesäksi asiakkaita saadaan jonkin verran.

Kaikkia töitä ei suinkaan ole tarkoitus hoitaa pelkästään pariskunnan omin voimin. Ajatuksena on työllistää esimerkiksi 4H:n kautta nuoria kesäksi kukkia hoitamaan ja kastelemaan.

– Emme aio ottaa vakituisia työntekijöitä, mutta kesätöihin haluavat nuoret sopivat tähän oikein hyvin, Manninen sanoo.

Erillistä liiketilaa yrityksellä ei tule olemaan. Sen sijaan asiakkaiden kanssa sovitaan asioista joko sähköpostitse tai puhelimitse.

Varsinaisen pääpalvelun, eli perennojen hoidon lisäksi, Kukkaset tarjoaa myös kastelupalvelua ja kesäkukkien hoitoa. Muita palveluita ovat uudelleen käytettävien kynttilälyhtyjen vieminen ja nouto sekä hautakiven pesu. Kukkasista otetun valokuvan lähettämisestä omaisen sähköpostiin on myös mahdollista sopia.