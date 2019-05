Kiepin saha investoi yli 10 miljoonaa euroa – tavoite on, että tuotanto on tuplattu kahden vuoden päästä

0

Kiepin sahan uuden omistajan tavoite tuotannon tuplaamiseksi alkaa muuttua todeksi. Israelilaisen Golanin suvun omistama monialakonserni Nior Holdings Ltd tekee Mäntyharjuun isoja investointeja sahan modernisoimiseksi ja tuotantokapasiteetin lisäämiseksi.

Investointisuunnitelma on kooltaan 10-12 miljoonaa euroa. Investointien ensimmäinen osa keskittyi sahan tuotannon modernisointiin.

– Olemme uusineet tekniikkaa eri puolilla tuotantoa. Tukkilajittelussa käyttöön on otettu tukkiröntgen, jolla tukkeja mitataan entistä tarkemmin. Veisto toimitti meille sahaan uuden pyörittäjän, jolla tukkeja syötetään tarkemmin sisään. Sahaan tuli mukaan myös uutta automaatiota, tehdaspäällikkö Timo Koljonen luettelee.

Hyppäys entisiin laitteisiin on iso. Koljosen mukaan sahalla mentiin kerta heitolla vuosikymmen eteenpäin. Käytännössä saha saa jokaisesta tuotantoon saapuvasta tukista enemmän tietoa irti, mikä parantaa tuottavuutta.

– Tulimme kerralla mukaan tämän päivän tekniikkaan, Koljonen kuvaa.

Kieppi Sawmill Oy:n toimitusjohtaja Yoav Golan painottaa, että yhtiöllä on Mäntyharjussa pitkän aikavälin suunnitelma, eikä kyse ole yrityksestä tehdä pikaisia voittoja.

– Emme ole tulleet tänne tehdäksemme pikaista investointia ja juoksemassa pois. Tähtäimemme on parissa vuosikymmenessä ja laajentaa mahdollisesti toimintaa enemmänkin Suomessa. Sahausalalla tarvitaan kärsivällisyyttä ja aikaa, eikä mitään voi tehdä nopeasti.

Investointien toinen osa käynnistyy tänä kesänä. Sen tavoitteena on mahdollistaa tuotannon kasvattaminen nykyisestä 65 000 vuosikuutiosta 120 000 – 130 000 kuutioon vuonna 2021.

– Tarvitsemme lisää kuivauskapasiteettia ja se vaatii puolestaan lämpöä. Meille rakentuu siis uusi lämpölaitos. Lisäksi tarvitsemme uuden paketointilaitoksen ja uusimme valmiin tavaran lajittelulaitoksen, Koljonen kertoo.

Käytännössä isompi tuotanto tarvitsee myös lisää varastotilaa saha-alueelle. Lähivuosina sahan tontilla onkin luvassa erinäisiä maanrakennustöitä, joilla raivataan lisäalaa uusille rakennuksille. Yhtiöllä on Puumiehentien puolella noin kaksi hehtaaria vielä käyttämätöntä maa-aluetta. Laajennusta on suunniteltu yhteistyössä viranomaisten ja kunnan kanssa.

Sahanjohtaja Olli Turunen kertoo, että laajennustöitä on tarkoitus tehdä mahdollisimman paljon paikallisia yrityksiä hyödyntäen.

– Meidän useat alihankkijat ovat paikallisia. Tuotannon lisääntymisen myötä tarvitsemme tietenkin myös lisää paikallista puuta, Turunen sanoo.

Uutta tukkipuuta tarvitaan lisää arviolta 140 000 kuution verran. Käytännössä se tarkoittaa noin 28 000 hehtaarin mäntymetsän vuotuista kasvua.

Tuotannon tuplaaminen tarkoittaa myös lisää työpaikkoja. Kiepin saha työllistää tällä hetkellä 35 henkilöä, joista 28 työskentelee tuotannon puolella. Parin vuoden päästä uusia työntekijöitä tarvitaan kymmenkunta lisää.

Kiepin Sahan omistajasuvulla on pitkä tausta puukaupan alalla. Israelilainen Golanin perhe aloitti puukaupan teon Pohjoismaissa ja Venäjällä 1970-luvun lopulla. Käytännössä suvun yhtiö on välittänyt puuta Pohjois-Euroopan sahoilta ulkomaille. Golanit tekivät sahatavarakauppaa myös Kiepin sahan kanssa vuosikausia ennen toissa vuoden omistajanvaihdosta. Kiepin omistajiksi Golanit päätyivät sattumalta.

– Yhtiöillämme on höyläämötoimintaa ja liimapuutuotantoa. Etsimme myynnissä olevaa sahaa Suomesta turvataksemme puun saantia. Lopulta päädyimme neuvottelemaan Kiepin sahasta OR Groupin kanssa, Golan kertoo vuonna 2017 tapahtuneen yrityskaupan taustoista.

Uuden omistajan tavoitteisiin kuului alusta asti tuotantomäärän kasvattaminen.

– Jos haluaa sahatoiminnan olevan kannattavaa, vuosituotannon on oltava vähintään 120 000 – 130 000 kuutiota vuodessa. Sen alapuolella kannattavuus ei ole mielestäni mahdollista. Kyse on osaltaan siitä kuinka paljon kuutiometrejä syntyy työntekijää kohden. Siksi tuotantoa pitää olla enemmän, Yoav Golan sanoo.

Suomessa Golan pyrkii viettämään aikaa vaimonsa kanssa yhden viikon kuukaudesta. Toissa vuonna hän teki kaupat Kiepin sahan lisäksi myös Vierumäellä sijaitsevasta vapaa-ajan asunnosta.

– Mökiltä on tänne matkaa noin 45 minuuttia, mikä on sopiva aika. Pidän suomalaisesta mentaliteetista. Meillä on hyvä työntekijöitä ja pyrin siihen, että työntekijät olisivat tyytyväisiä. Uskon, että tätä kautta saamme myös uusia työntekijöitä, joita investointien myötä tarvitaan.