Pertunmaan nuorisoseura korkkasi kesäteatterikauden vappuna – Tanja Puustinen-Kiljunen jatkaa ohjaajana myös ensi syksynä

Pertunmaalla etsittiin akattomille miehille vaimoja, kun Pertunmaan nuorisoseuran näytelmä Akka-agentti avasi kesäteatterikauden. Maalaiskomedia upposi yleisöönsä hyvin ja oli houkutellut nuorisotalon melkein täyteen asti.

Myös näytelmän käsikirjoittaja ja ohjaaja Tanja Puustinen-Kiljunen oli kaikin puolin tyytyväinen näkemäänsä ensi-illan jälkeen.

– Pientä ensi-iltajännitystä oli ilmassa. Jotain pieniä tekstin unohduksia ja puheen takkuilua tuli yhdellä jos toisellakin.

Ohjaaja kävikin lavan takana väliajan aikana. Enää ei ollut aikaa lisäohjeille, vaan ainoastaan yleiselle tsemppaukselle.

– Kävin takana vähän tsemppaamassa, ettei tule tason laskua, jos lähdetään voivottelemaan alun virheitä. Hyvin näyttelijät nostivatkin tasoa, Puustinen-Kiljunen iloitsee.

Näyttelijät eivät suinkaan olleet ainoita, joita esitys jännitti. Puustinen-Kiljunen on ollut Pertunmaan nuorisoseuran luottokäsikirjoittaja jo hetkestä, mutta Akka-agentti oli hänen ensimmäinen ohjauksensa pertunmaalaisille.

– Tällä puolella jännittää enemmän kuin lavalla ollessa. Nytkin piti käydä väliajalla haukkaamassa happea ulkona, Puustinen-Kiljunen kertoo.

Pertunmaalaiset olivat selvästi tyytyväisiä uuteen ohjaajaansa. Puustinen-Kiljusta on jo ensi syksyksi pyydetty jatkamaan ohjaajan roolissa, mihin hän on mielihyvin suostunut. Sen sijaan käsikirjoittajana nähdään ensi kerralla todennäköisesti joku muu.