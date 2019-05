Kuntalaiset toivoivat asemarakennukseen kahvilaa, etätyöpisteitä ja odotustiloja – Aseman sisätilojen korjaus jää odottamaan selvää suunnitelmaa

0

Mäntyharjussa junasta nousevia tervehtii tyhjä asemarakennus. Tulijoille ei ole palveluja, eikä matkustajille odotustiloja. Ulkokuori on sentään laitettu kuntoon, makasiinirakennusta myöten.

Sisälle ei kuitenkaan ole menemistä. Vuonna 1889 valmistunut asemarakennus on seissyt nyt tyhjillään vuosituhanteen vaihteesta lähtien.

– Minulla ei ole tarkkaa tietoa siitä, milloin se on lopullisesti tyhjentynyt. Kahvila siinä on ollut viimeksi vuoden 1996 kesällä, mutta ilmeisesti odotustilat olivat muutaman vuoden käytössä senkin jälkeen, kertoo Titta Kyllönen.

Kunta haluaa kuitenkin tilat jälleen käyttöön. Yksi askel siinä on Kyllösen juuri valmistunut opinnäytetyö ”Mäntyharjun rautatieaseman uusi elämä”. Opinnäytetyöhön kuului muun muassa verkkokysely ja Kyllösen järjestämiä työpajoja, joissa mietittiin vaihtoehtoja asemarakennuksen henkiin herättämiseksi.

Toiveet ja ehdotukset vaihtelivat kahvilasta etätyöpisteisiin, odotustiloista infopisteeseen tai käsityöläisten osuuskunnan muodostamiin myynti- ja työskentelytiloihin. Kyllönen puolestaan koosti niistä ehdotuksen, joka piti sisällään kaikki suosituimmat ehdotukset. Sellaista rautatieasemalla tuskin on luvassa.

– Minun työni tarkoitus on, että valmistun, Kyllönen nauraa, mutta vakavoituu sitten.

– Kaikki ovat ajatelleet, että minulta on luvassa jokin superratkaisu. Omistajalla on kuitenkin avaimet kädessään siinä, miten tätä markkinoidaan. Tätä minun työtäni voidaan käyttää markkinoinnin apuvälineenä, Kyllönen pohtii.

Yhteisöllinen elementti asemarakennuksen tulevaisuudessa pitää olla. Kunta on hakenut valtiokonttorilta perintörahoja yhteisöllisen kohtaamistilan rakentamiseen reilut 100 000 euroa. Nuo rahat odottavat nyt ideaa, jonka toteuttaa.

Samalla valtiolta saadut perintörahat tarkoittavat, ettei asema saa olla kuntalaisilta suljettu paikka.

– Yhteisöllisyyden ja liiketoiminnan yhteensovittaminen voi vaatia keskusteluja. Mutta esimerkiksi paljon toivottu näyttelytila täyttäisi yhteisöllisyyden vaatimuksen, Kyllönen pohtii.

Kunnan hallinto- ja talousjohtaja Tuomo Penttinen teroitti perjantain keskustelutilaisuudessa, ettei peruskorjausta tehdä ennen selvää ideaa siitä, mihin rakennusta käytetään. Mahdollisesta ideastakin kuluu vielä vähintään vuosi korjaustöineen ennen kuin se voidaan toteuttaa.

– Kunnan panostuksen edellytys on, että tulevasta käytöstä on selvä suunnitelma ja mieluusti jo valmiiksi sovittu vuokrasopimus. Sisätilojen kunnostuksen kustannusarvio on noin 500 000 euroa ja asema on vain yksi osa kunnan investointiohjelmaa. Se kilpailee muiden investointikohteiden kuten Kisalan ja Kirkonkylän koulun kanssa, Penttinen kertoi.

Yrittäjän tai yrittäjien saaminen asemalle on siis seuraava askel.

Menestyskonseptia Kyllösellä ei ole suoraan ole tarjota. Se voi olla oikeastaan mitä vain, kunhan yrittäjällä on intohimoa.

– Jos siihen kahvilan perustaa, niin yrittäjän pitäisi tehdä kilpailija-analyysi siitä, mikä sen erottaa alueen muista kahviloista. Onko erottava tekijä se rakennus, miljöö, sisustus vai ne tuotteet. Täällä on kesäisin paljon kahviloita. Itse uskon, että pitää olla joko hyvin poikkeuksellinen kahvila tai sitten paljon eri palveluita, Kyllönen pohtii.

Kyllönen luottaa kaikesta huolimatta siihen, ettei asema pysy ikuisesti suljettuna.

– Asema on jumalattoman hyvällä paikalla ja junat pysähtyvät Mäntyharjussa. Tämä voi olla mahdollisuus kenelle vain, jos tänne saadaan jotain juuri oikealla konseptilla. Nyt pitää vain pitää asiasta ääntä, käydä keskustelua ja tiedottaa, että ihmiset tietävät, että sinnekin voi saada liiketoimintaa.

Muokattu 7.5. klo: 13.40 Tarkennettu aseman tyhjentymisen ajankohtaa.