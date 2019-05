Kahdeksan innokasta ikänaista on saanut ystäväpiirin pyörimään

0

Vanhustyön keskusliiton ystäväpiiritoimintaa kokeiltiin Mäntyharjulla ensimmäisen kerran kuutisen vuotta sitten, mutta tuolloin toiminta alun jälkeen hiipui. Tänä vuonna otettiin uusi yritys ja sen verran vireää on toiminta ollut, että jatkoa saattaa seurata syksyllä.

Ystäväpiiritoiminnan taustalla on Vanhustyön keskusliiton geriatrisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishanke, jota toteutettiin vuosina 2002–2006. Hankkeessa tutkittiin suomalaisten iäkkäiden ihmisten yksinäisyyttä, sen yleisyyttä ja syitä sekä yksinäisyyden kokemuksen lievittymistä ryhmätoiminnan avulla.

Tulosten perusteella toiminta paransi yksinäisyydestä kärsivien ikäihmisten psyykkistä hyvinvointia, muistitoimintoja ja terveyttä, vähensi merkittävästi sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöä sekä niiden kustannuksia verrattuna kontrolliryhmään sekä aktivoi yksinäisyydestä kärsiviä ikäihmisiä sosiaalisesti.

Toiminta vaatii ohjaajia ja Mäntyharjulla touhuun saatiin Aini Ruhanen ja Anne Häkkänen.

– Vanhustyön keskusliitto etsi uusia vetäjiä ja innostuin lähtemään, kertoo Häkkänen.

– Koulutukseen kuuluu viisi lähiopetuspäivää ja 12 kertaa ystäväpiiriryhmän ohjausta.

Piiriin lähti kahdeksan innokasta naista, joiden ikä pyörii siinä 80 vuoden tuntumassa.

– Miehiäkin yritettiin saada mukaan, mutta eivät he lähteneet, harmittelee Häkkänen.

Piiri ei ole jäänyt nyhjäämään seurakuntakeskuksen takkatuvalle, vaan se on tehnyt vierailuja eri kohteisiin. Esimerkiksi huhtikuun lopulla piiriläiset tutustuivat yhtenäiskouluun.

Perjantaina 10. toukokuuta ystäväpiiri järjestää Mäntyharjun Kinossa elokuvanäytöksen. Elokuvana on tanskalainen parisuhdekomedia Happy ending.

– Piiriläiset saivat valita tämän ja luontodokumentin välillä. He olivat sitä mieltä, että luontodokumentteja näkee ihan tarpeeksi televisioista, taustoittaa Häkkänen valintaa.

Elokuva alkaa kello 13.30 ja näytökseen ovat kaikki tervetulleita. Liput maksavat 10 euroa.