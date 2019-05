Mikkeliläinen Aki Brusila perusti pyöräkorjaamon Mäntyharjuun – ”Haaveena on, että palkkatyön voisi jättää kokonaan”

0

Lapsena Aki Brusila leikki pyöräkorjaamoa kavereidensa kanssa. Hinnastosta löytyi niin polkupyörän sisäkumin paikkausta kuin ketjujen rasvausta.

– Yritimme me töitäkin saada, mutta emmehän me mitään saaneet. Se oli enemmän sellaista poikien leikkiä, Brusila naureskelee.

Enää pyöräkorjaamo ei ole pelkkää leikkiä. Alun perin varastotilaksi ajateltu vuokratila Hassun-Pekon talosta muuntui lopulta uuden yrityksen syntysijaksi.

– Kun laitoin syksyllä paikkoja kuntoon, niin tuli mieleen, että tässähän olisi hyvä paikka pyöräkorjaamolle. Pyörien korjaaminen on ollut minulla harrastuksena jo pitkään. Olen kunnostanut sukulaisten ja naapurien pyöriä, Brusila kertoo.

Yrittäjä Brusila on ollut ennenkin. Aikaisemmin miehellä oli oma lasiliike, jossa hän myi valmistamiaan lasitavaroita.

Nykyisin hän on palkkatöissä, mutta yrittäminen veti koko ajan puoleensa. Brusila osallistui yrittäjäkursseille ja laati liiketoimintasuunnitelmia, täysin eri aloilta. Ne jäivät kuitenkin aina vain ajatuksen asteelle.

Pyöräkorjaamon Brusila sen sijaan perusti hetken mielijohteesta viime marraskuussa, ilman ennalta tehtyä liiketoimintasuunnitelmaa.

Moni romupyörä on saanut Brusilan käsissä uuden elämän. Kaikista ei kuitenkaan enää ajopyörää saa. Silloin ne päätyvät osiksi omaan käyttöön tai korjaamon kanssa yhtä aikaa perustettuun Pyöräpurkaamo-nettikauppaan. Siellä hän myy niin kokonaisia pyöriä kuin niiden osiakin.

– Tässä korostuu tietyllä tavalla kierrätysajattelu. Haluan hyödyntää vanhoja osia. Minulla on sellainen ajatus, ettei tarjota niitä kalliimpia osia, vaan yritetään ajatella asiakkaan budjettia. Ja kun rupeaa olemaan jotain 80-luvun naistenpyöriä, niin ei niihin oikein tahdo saadakaan enää uusia osia. Tai sitten vaihdevaijerin vaihtaminen vipuineen ja siirtäjineen voi uutena maksaa 70 euroa, Brusila kertoo.

Pyörän korjaaminen saattaa olla mitä vain renkaiden vaihdosta katkenneeseen jarruvipuun. Ihan kaikkea Brusilalla ei ole mahdollisuutta tehdä.

– Esimerkiksi etujousen purkamiset. Jotkut haluavat, että niitä lyhennetään ja silloin pitää sorvata. Siihen minulla ei ole työkaluja, Brusila huomauttaa.

Kovin rikkinäistä pyörää ei edes kannata korjata. Yksi tai kaksi isompaa vikaa on korjattavissa. Kunhan runko on kunnossa periaatteessa kaiken voi vaihtaa. Jos vikaa alkaa olla kuitenkin vähän joka puolella, luovuttaisi Brusila suosiolla.

– Arvion tekeminen ei maksa mitään. Voidaan katsoa, mitä on rikki ja mitä uudet osat ja työ maksaisi. Yritän tarjota sellaista kohtuuhintaista peruskorjausta ja huoltoa.

Korjaamo olisi saattanut päätyä Mikkeliinkin, sillä Brusila itse on mikkeliläinen. Kaupungista ei kuitenkaan löytynyt sopivia varastotiloja. Varteenotettava vaihtoehto löytyi myös Juvalta, mutta se oli lopulta väärällä suunnalla Brusilan kannalta.

Sen sijaan Mäntyharju oli Brusilalle jo entuudestaan tuttu ja rakas paikka.

– Ensimmäisen kerran kävin täällä jo 90-luvulla riiaamassa yhtä tyttöä, Brusila naurahtaa.

Tuttujakin paikkakunnalla asui ja olipa Brusilalla entuudestaan varastotila Mäntyharjussa. Uuden varastotilan löydettyään ei yrityksen perustamiseen kauaa mennyt.

– Ei siinä kauaa mennyt, kun rupesi vain tekemään. Heti kaupparekisteriin hakemaan nimeä ja sen jälkeen rupesin siivoamaan paikkoja, rakentamaan korjaamoa ja perustamaan nettikauppaa, Brusila sanoo.

Mitään paineita Brusila ei ota, lähteepähän vain kokeilemaan, kantaako idea.

Alku ainakin vaikuttaa lupaavalta. Nettikauppa on vielä keskeneräinen, eikä mainostuksellekaan ole ollut aikaa. Asiakkaita on silti jo astellut ovista sisälle korjattavien pyörien kanssa.

– Onhan se haave, että tästä saisi kokopäiväisen työn. Voisi jättää palkkatyön kokonaan.