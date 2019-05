Vierulan tila finalistien joukossa valtakunnallisessa Vuoden nuori yrittäjä -kisassa

0

Vierulan tilan Tiina (30 v.) ja Mikko Kohonen (33 v.) ovat ehdolla koko Suomen Vuoden nuoreksi yrittäjäksi. Kaksikko pokkasi jo aiemmin tänä vuonna Etelä-Savon Vuoden nuori yrittäjä 2019 -palkinnon.

Vuoden nuori yrittäjä -kilpailu on Suomen arvostetuin nuorille suunnattu yrittäjäkilpailu. Kilpailussa painotetaan yritystoiminnan ansioita.

Kohoset jatkavat 1930-luvulta saakka perustettua Vierulan tilaa Mäntyharjulla. Kehuja tila saa monipuolisesta ja laajasta tuotevalikoimastaan, jolla asiakkaita voidaan palvella kokonaisvaltaisesti.

– Yrittäjät ovat tuoneet 25 suoraa jakelusopimusta lähialueen pieniin ja suuriin kauppoihin. Yritys toimittaa kaikki tuotteensa omatoimisesti suoraan kauppoihin eikä käytä tukkua taaten jokaisen tuotteen laadukkuuden. Tilan tuotteiden laadusta kertovat myös monien vuosikymmenten mittaiset asiakassuhteet, finaalipaikkaa perustellaan.

Vierulan tilan yrittäjät ovat jatkuvasti kehittäneet uusia tuotantotapoja ja tuotteita ja siten tuoneet pienelle markkina-alueelle lisää elinvoimaa. Työpaikan se tarjoaa 45 työntekijälle.

– Kilpailussa on edustettuna kunnianhimoisia ja aikaansaavia nuoria aikuisia. Todella inspiroivia yrittäjiä hienoilla kasvutarinoilla! On hienoa, että mukana on yksi esimerkki omistajanvaihdoksesta ja kivijalkakaupan pitäjästä. Jokainen finalisti on osannut laajentaa omaa toimintaa tehokkaasti, kannattavasti ja persoonallisesti. Jokainen kärkiviisikkomme yrittäjä työllistää myös muita ja tarjoaa korkealaatuisia tuotteita sekä palveluja kuluttajille. Näistä nuorista yrittäjistä on syytä olla ylpeä, Suomen Yrittäjien verkostopäällikkö Aicha Manai sanoo.

Finalistit valittiin Suomen Yrittäjien aluejärjestöjen järjestämien alueellisten alkukilpailujen 17 voittajan joukosta. Alkukilpailuihin ehdokkaita jättivät Suomen Yrittäjien paikallisyhdistykset sekä jäsenyrittäjät. Paikallisyhdistykset hyödynsivät ehdokasasettelussaan viime syksynä kansalaisilta kerättyjä ilmiantoja, joita tuli lähes 400.

Vuoden nuori yrittäjä -kilpailun finaaliin ylsivät Tiina ja Mikko Kohosen marja- ja vihannestilan lisäksi Espoossa toimiva kalakauppias Max Grönholm (28 v.), konttiravintolayrittäjä Jarna Kaplas (32 v.) Savosta, markkina- ja mielipidetutkimuksia tarjoava yrittäjä Johannes Karjula Keski-Suomesta, sekä korkealaatuisen teen ja kahvin valmistukseen keskittynyt yrittäjä Arttu Muukkonen (34 v.) Etelä-Karjalasta.

Vuoden nuori yrittäjä palkitaan 20 000 eurolla, toisen sijan saaja 7 000 eurolla ja kolmannen sijaan saaja 3 000 eurolla. Palkintorahat mahdollistaa Yksityisyrittäjäinsäätiö. Jäljelle jääneet finalistit saavat sarjayrittäjä Kim Väisäsen mentorikseen. Kukaan ei siis jää tyhjin käsin.

Vuoden nuoren yrittäjän valitsee raati, johon kuuluvat viime vuoden kilpailun voittaja, Laten Koneen yrittäjä Lasse Saarenpää, yrittäjä Kim Väisänen, SGN Groupin ja Yksityisyrittäjäinsäätiön Sam Nieminen ja Suomen Yrittäjien kenttäjohtaja Mari Kokko.

Valtakunnan Vuoden nuori yrittäjä julkistetaan Nuorten Yrittäjien Get Together -päätapahtumassa Kauhavan PowerParkissa 25.5.2019.