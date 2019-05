Nyt pääsee äänestämään muraalin yksityiskohdista

0

Huhtikuussa 17.4. järjestettiin muraalikävely eli osallistava tapaaminen Mäntyharjun Reissutorin kaiteeseen syntyvästä uudesta muraalista. Asukastapahtumassa keskusteltiin uuden muraalin värimaailmasta ja aiheista. Taiteilija Maikki Rantala on tehnyt keskustelujen pohjalta ehdotuksen havainnekuvan uuden muraalin taustakuvioista ja värimaailmasta.

Nyt äänestetään muraalin yksityiskohdista. Äänestykseen voi osallistua joko Otakantaa.fi -palvelun kautta tai kirjastossa lippuäänestyksellä. Äänestysaikaa on keskiviikkoon 22.5. saakka.

Taiteilija Maikki Rantala on tehnyt ehdotuksen taustakuvioksi ensimmäisen tapaamisen perusteella. Värisävyiksi on tulossa tulossa punamullan ja ruskean sävyjä lähitaloihin sovittaen ja viileitä sinisen ja vihreän sävyjä sekä murrettuja harmaan sävyjä. Tehosteväreinä keltaista, pinkkiä ja oranssia. Suurina kuva-aiheina ovat järvimaisema, auringonlaskua, sateenkaarenvärejä ja usvaa. Muodoista keskusteliin myös, ja asukastapaamisessa toivottiin moderneja, abstrakteja muotoja, joissa on kuvattu muun muassa taajamaa, teollisuutta ja mökkielämää. Repoveden kansallispuisto nousi myös yhdeksi isoksi teemaksi.

Mäntyharjun uusi muraali on myös osa kesällä avattavaa Taideasema Mäntyharjua. Muraalin maalaus aloitetaan 3.6.

Muraaliin rahoitus kerättiin joukkorahoituksella kulttuurilahjan kautta. Muraalin maalausta koordinoin Mäntyharjun kulttuuripalvelut.

Ota kantaa -palvelu löytyy täältä: https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/374/