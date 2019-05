Pertuntorin avajaisia vietettiin lauantaina – ”Tämä on tällainen ihana olohuone”

0

Kesän torikausi polkaistiin Pertunmaalla käyntiin viime lauantaina. Torilla kävi tasainen kuhina hieman harmahkosta säästä huolimatta.

Varpu ja Jorma Laamanen tulivat paikalle jo hyvissä ajoin ennen Jari Lepän avajaispuhetta ja suunnittelivat pysyvänsä paikalla aina loppuun asti.

– Tämä on tällainen ihana olohuone, jossa tapaamme vanhoja tuttuja ja tutustumme uusiin ihmisiin. Saa olla melko suuri este, jos emme täällä lauantaiaamuna ole, Varpu Laamanen kertoi.

Pertunmaalle 20 vuotta sitten muuttanut Jorma Laamanen iloitsi siitä, että torielämä on saatu selvästi vilkkaammaksi kuin aiemmin.

– Kun miettii miten aneemista tämä aiemmin oli, ja nyt täällä käydään ihmettelemässä pikkupitäjää ympäryskunnista asti. Täällä ei myöskään ole mitään markkinakrääsän myyjiä, vaan tutut myyvät tutuille, Jorma Laamanen kehui.

Äitienpäivän aattona pidetyissä avajaisissa muistettiin myös äitejä. Kaikille paikalle sattuneille äideille jaettiin ruusut. Sadan ruusun kimpusta jakamattomat kukat päätettiin viedä Rinnehoviin sen asukkaita ilahduttamaan.

Kunnan matkailuasioista vastaava Sammy Virtanen oli tyytyväinen avajaispäivään.

– Hyvin oli porukkaa. Minulle tultiin sanomaan, että toripäivien jatkumista on jo odotettu.

Edes piilossa pysytellyt aurinko ei painanut Virtasen mieltä.

– Pakko sanoa, että säät ovat suosineet meitä. Viime vuonna ei satanut kertaakaan torin aikana. Tänäänkään ei kastuta, vaan sade näyttää alkavan vasta torin päätteeksi, Virtanen ennusti.

Seuraavana lauantaina torilla on esittäytymässä Pertunmaan kennelyhdistys HSESY. Luvassa on agility- ja rallytoko-näytöksiä. Lapsilla on myös mahdollisuus päästä keppihevosten kanssa agilityesteille seikkailemaan.