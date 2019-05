Voikosken vettä ei voi käyttää vieläkään kaasuntuotantoon – vesi kärrätään Woikoski Oy:lle säiliöautoilla Mäntyharjusta

0

Mäntyharjulaisen kaasuyhtiö Oy Woikoski Ab:n tuotanto on edelleen ulkopuolelta tuotavan veden varassa. Yhtiö tuottaa kaasuja teollisuuden lisäksi myös lääkekäyttöön ja se on aiemmin käyttänyt yhtenä raaka-aineenaan Voikosken läpi virtaavaa vettä.

Kinnin kemikaalionnettomuuden myötä Voikosken vesi on kuitenkin ollut käyttökelvotonta sen MTBE-jäämien vuoksi, kertoo yhtiön toimtusjohtaja Clas Palmberg.

– Vaikka vedessä olevan MTBE:n määrä ei ylitäkään THL:n suosituksia, ei se kelpaa meidän tuotantoomme. Meillä MTBE:hen on nollatoleranssi.

Woikosken tuotannossa käyttämä vesi kärrätään Voikoskelle Mäntyharjusta. Palmbergin arvion mukaan vettä ajetaan tehtaalle nelisen säiliöautollista päivässä. Säiliöautorallin maksaa VR.

Yhtiön pääpaikka, eli Voikoski sijaitsee vajaan 10 kilometrin päässä Kinnin liikennepaikalta. Reilu vuosi sitten tapahtuneen kemikaalionnettomuuden jälkeen yhtiö joutui ajamaan alas muun muassa ilokaasun ja asetyleenin tuotantonsa. Tuotantoa päästiin jatkamaan ulkopuolelta tuotavan veden avulla.

– Toiveissa on, että lähistöltä löytyisi pohjavesilähde porakaivolle, jota kautta saisimme taas puhdasta vettä tuotantoon, Palmberg kertoo.

– Onnettomuuden aiheuttamat kulut meille ovat sata tuhatta tai muutama sata tuhatta euroa. Suurin kulu on toki veden kuljettaminen, jonka VR maksaa suoraan. Joka tapauksessa puhutaan isoista summista.