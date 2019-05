Parikymmentä motoristia piipahti Mäntyharjussa – australialainen Colette aikoo ajaa koko Euroopan läpi

0

Tiistaina päivällä Mäntyharjulle saapui 19 naismotoristia. Kyseessä oli Women Riders World Relay -tapahtuma eli maailman ympäri kiertävä viesti. Naiset pysähtyivät Mäntyharjun S-marketin pihalle tauolle. Moottoripyörät houkuttelivat paikalle jonkin verran yleisöä.

Women Riders World Relay on tänä vuonna ensimmäistä kertaa järjestetty tapahtuma. Moottoripyöräviestin tarkoitus on tuoda esiin sitä, että naisetkin ajavat moottoripyörillä.

– Monet varusteet ja pyörät ovat naisille vääränkokoisia. Esimerkiksi hanskoja ja kenkiä on vain rajattu valikoima verrattuna miesten varusteisiin, kertoo porukan mukana ajava mäntyharjulaislähtöinen Päivi Peuranto.

Australialainen Colette Tindall Edeling on ollut mukana viestin alusta asti. Viesti lähti Skotlannista helmikuun lopussa. Edeling on ajanut sen jälkeen esimerkiksi Belgiassa, Tanskassa ja Ruotsissa. Edeling on ajanut 77 päivää. Yhteensä matka kestää 343 päivää ensi helmikuun alkuun saakka. Matka päättyy Arabiemiraatteihin. Matka on 80 000 kilometriä, ja nyt siitä on ajettu noin 26 000 kilometriä. Viesti kulkee 80 maan läpi, ja tällä hetkellä se on ollut 31 maassa.

Edelingin mukaan renkaat pitää vaihtaa 10 000 kilometrin välein. Edeling on vaihtanut renkaansa jo kaksi kertaa. Kolmansilla renkailla hän aikoo ajaa Euroopan läpi. Nyt 55-vuotias Edeling on ajanut moottoripyörällä 18-vuotiaasta asti.

Päivi ”Päkä” Peuranto on kotoisin Mäntyharjusta. Hän ajanut viestissä sunnuntaista asti, kun viestikapula on ollut Suomessa. Kapula tuli Tukholmasta Turkuun laivalla. Peuranto on guardian-henkilö, joka pitää ryhmän kasassa ajomatkoilla. Hän aikoo varmistaa, että kapula pääsee Viroon Suomesta. Kapulan pitää olla tulevana perjantaina Tallinnassa.

– Tänään lähtö oli Jämsästä kello 9. Ajopäivät ovat usein melkein 12-tuntisia. Naiset aikovat ajaa vielä Savonlinnaan. Matkaa kertyy noin 400 kilometriä joka päivä.

Mäntyharjuun ryhmä päätyi, koska se oli sopivasti matkan varrella. Motoristit pyrkivät ajamaan pienemmillä teillä, koska niillä on kivaa ajaa ja koska ryhmä on niin suuri, että isolla tiellä ajaminen aiheuttaisi ongelmia. Tänään motoristeja oli 19, mutta parhaimmillaan Suomessa on ollut aikaisemmin 34 ajajaa. Ennätys oli naisten mukaan ollut Tanskassa, kun ryhmässä ajoi noin 150 moottoripyöräilijää.

Iiris Rautio, Siiri Suomi, Annika Nikkinen

Kirjoittajat ovat Mäntyharjun yhtenäiskoulun 9-luokkalaisia, jotka tutustuvat viikon työelämään Pitäjänuutisissa.