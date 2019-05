Aurinkoinen sää houkutteli Eero Erosen ja Aki-papukaijan lenkille – Yhteistä taivalta takana jo yli 40 vuotta

0

Lämmin sää ja kirkas auringonpaiste houkuttelivat toimitukseen hieman erikoisemman vieraan, kun Eero Eronen kävi paikalla pyörähtämässä Aki-papukaijan kanssa.

Lajiltaan Aki on amazonianamatsoni, joka on papukaijalajeista tunnetuimpia puheen matkijoita. Ulkona reippailu oli väsyttänyt papukaijan niin pahasti, ettei juttu kuitenkaan tällä kertaa luistanut. Haukotuksia riitti senkin edestä.

– Seuraavalla kerralla, kun sinut näkee, se sanoo terveterve. Muutenkin juttua riittää, Eronen lupasi.

Erosen ja Akin voi lämpimällä säällä bongata Mäntyharjun keskustan lähistöltä lenkillä. Eronen on itse pykännyt papukaijan häkin kuljetukseen pyörällisen telineen, jonka avulla yhdessä lenkkeily sujuu rattoisasti. Talvella lenkkeily ei onnistu, mutta Aki saa kotona lennellä vapaasti.

Yhteistä matkaa Erosella ja Akilla on jo yli 40 vuoden verran. Papukaijojen keski-ikä on pitkä ja tietääpä Eronen jopa yli 200-vuotiaaksi eläneen yksilön.

Aki ei ole Erosen ensimmäinen erikoisempi lemmikki, sillä hänellä on ollut kaverinaan myös siili ja kettu.

– Pankinjohtaja tuli käymään ja ketun nähdessään kysyi, että onko tuolla koiralla tapoja. Minä sitten kysyin pankinjohtajalta, että mikä ihmeen koira, tämä on kettu. Pankinjohtaja katosi nopeaan, Eronen kertoo nauraen.

Akilla oli aikoinaan myös papukaijakaveri samaa lajia. Tällä hetkellä kaksikko on kuitenkin kahdestaan.

– Tärkeintä on, että Aki on hyvinvoiva. Sehän voi elää vielä vaikka kuinka vanhaksi.