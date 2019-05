Pääkirjoitus: Pienyritykset pitävät pyöriä pyörimässä

0

Paikallinen yrittäjyys on jälleen mukavalla tavalla esillä, kun mäntyharjulainen Vierulan tila on ehdolla valtakunnallisessa Vuoden nuori yrittäjä -kilpailun finaalissa. Elinkeinoelämän järjestämässä kisassa nostetaan vuorollaan esiin paikallisesti hyvää työtä tekeviä nuoria yrittäjiä. Finaalitunnustus kertoo paitsi yrityksessä tehdystä hyvästä työstä, myös alueen elintarvikepuolen yritysten onnistuneesta yhteistyöstä.

Yrityspuolella on ollut käynnissä viime vuosina muutenkin positiivinen vire, mikä näkyy uusien yritysten kasvaneessa määrässä. Viime vuonna perustettiin Mäntyharjulle 32 ja Pertunmaalle seitsemän uutta yritystä. Pertunmaan osalta mielenkiintoinen yksityiskohta on, että se on suhteellisesti yksi Suomen yrittäjävaltaisimmista kunnista.

Osalla aloista yrityksiä on jo riittämiin, mutta toisilla aloilla lisätekijöille on tilausta. Paikallisten yrittäjien välittämän viestin mukaan lähiseudulta uupuu esimerkiksi tekijöitä, jotka tukisivat kattavasti valmistavaa teollisuutta.

Uusille yrityksille on tulevaisuudessa tilaa varmasti myös palvelupuolella. Selvitysten mukaan nuorempi polvi kaipaa mökkipaikkakunnaltaan tekemistä ja palveluja perinteisen mökilläolon rinnalle. Vaikka tiettyjä palveluja ei enää tarvittaisi, uusia tarpeita tulee väistämättä tilalle. Tämä vaatii kuitenkin yrittäjiltä uusien tuulien haistelua. Se mikä toimi eilen, ei välttämättä toimi enää huomenna.

Toisaalta perinteisetkin tarpeet pitävät pintansa vuodesta toiseen. Sen osoittavat tämänkin lehden sivuilla esiteltävät jutut autojen renkaita vaihtavasta ja polkupyöriä korjaavasta yrityksestä.