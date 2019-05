Sari Torniainen on Taidekeskus Salmelan uusi festivaalijohtaja – ”Tämä on unelmatyö”

0

Taidekeskus Salmelan uusi festivaalijohtaja on mäntyharjulainen Sari Torniainen. Hän aloittaa työssä välittömästi edellisen festivaalijohtajan Eveliina Mäenpään siirtyessä uusiin tehtäviin.

Festivaalijohtajan työ ei ole Torniaiselle uusi, sillä hän toimi samalla tittelillä Salmelassa vuosina 1999-2001. Torniainen kertoo työskennelleensä Salmelassa aktiivisesti senkin jälkeen aina tähän kesään saakka talkoolaisena.

– Olen ollut joka kesä täällä talkoolaisena ja sitä kautta elänyt Salmelan mukana kesästä toiseen. Tämä on siinä mielessä minulle unelmatyö, Torniainen sanoo.

Taidekeskus Salmelan toiminnanjohtaja Tuomas Hoikkala kertoo, että uuden festivaalijohtajan palkkaaminen kävi käden käänteessä.

– Eveliina kertoi minulle yhtenä perjantaina kello 21, että hän on siirtymässä uusiin tehtäviin. Kello 21.15 minulla olikin jo uusi festivaalijohtaja varmistettuna, Hoikkala kertoo.

Torniainen on syntyperäinen mäntyharjulainen, joka on pääkaupunkiseudulla vietettyjen vuosien jälkeen kotiutunut uudelleen Mäntyharjulle. Koulutukseltaan Torniainen on valtiotieteiden maisteri Helsingin Yliopistosta. Aiemmin hän on työskennellyt mm. työkykykoordinaattorina ja asiantuntijana te-palveluissa sekä ammatillisen kuntoutuksen parissa.

Festivaalijohtaja vastaa kulttuuritapahtuman järjestelyistä, tiedotuksesta sekä markkinoinnista. Hän suunnittelee ja toteuttaa näyttelyitä sekä kesän tapahtumia yhteistyössä toiminnanjohtaja Hoikkalan kanssa.

Festivaalijohtajan toimenkuvaan kuuluu myös ravintola Kesäheinän johtaminen. Torniainen on aloittanut tehtäväänsä perehtymisen huhtikuun lopulla.