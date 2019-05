Kuvataiteilija Joel Sievers on osuuskaupan vuoden 2019 kummitaiteilija – Salmelassa syntyi yli 60 työtä

0

Osuuskauppa Suur-Savon vuoden 2019 kummitaiteilija on kuvataiteilija Joel Sievers. Kummitaiteilijan valinta on osa Osuuskauppa Suur-Savon ja Taidekeskus Salmelan pitkäaikaista yhteistyötä, jolla tuetaan nuorten taiteilijoiden toimintaa.

Vuonna 1980 syntynyt Sievers on työskennellyt talven Taidekeskus Salmelan residenssissä, jossa uusia töitä syntyi yli 60. Hän Sievers on tunnettu suurista ekspressiivisistä maalauksistaan, joissa hän yhdistää vapaasti eri taidehistorian suuntauksia ja aiheita. Sievers on ammentanut töihinsä inspiraatiota muun muassa Rubensilta ja Cézannelta.

Sievers valmistui Turun taideakatemiasta kuvataiteilijaksi vuonna 2006. Sievers on mieltynyt öljyväreihin, koska niillä hän voi luoda töiden pintaan tekstuuria sekä erilaisia muotoja. Öljyvärit sallivat myös töiden pidemmän työstämisen.

Joel Sieversin teoksia on nähtävillä Taidekeskus Salmelan kesän 2019 näyttelyssä 8.6.-11.8.2019.