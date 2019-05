Padel-kenttä tuota pikaa käyttökunnossa

0

Etelä-Savon ensimmäisen padel-kentän rakentaminen alkoi huhtikuun lopussa Mäntyharjulla Kyttäläntien ja Kollakalantien risteyksen tuntumaan. Mäntyharjun kunnanvaltuusto hyväksyi padel-kentän toteuttamisen maaliskuussa. Kenttä rakennetaan kunnan ja Polarian yhteisrahoituksella.

– Meille on erittäin tärkeää olla aktiivinen toimija kunnassamme. Yhteisöllisyyttä ja erilaiset raja-aidat kaatavaa yhteistyötä tarvitaan mielestäni yhä enemmän niin kunnissa kuin yrityksissäkin. Polaria Padel -kenttään panostaminen on meidän avauksemme ja toivomme, että myös muut yritykset lähtevät rohkeasti kehittämään omaa lähiympäristöään, Polarian toimitusjohtaja Timo Karhula toivoo.

Padel-kenttä valmistunee samaan aikaan Mäntyharjun uuden tenniskentän kanssa. Molemmat kentät rakennetaan aivan Polarian naapuriin, joten siksikin päätös lähteä mukaan tukemaan kentän rakentamista oli yritykselle helppo.

– Padel-kentän rakentaminen vahvistaa entisestäänkin Mäntyharjun monipuolista liikuntatarjontaa. Sen toteuttaminen yhdessä Polarian kanssa on hyvä esimerkki kunnan ja yrityskentän yhteistyöstä kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi, hehkuttaa Mäntyharjun kunnan kenttämestari Juhani Lyytikäinen.

Padel on tenniksen ja squashin kaltainen mailapeli, joka sopii kaikenikäisille. Padelin harrastajamäärät ovat Suomessa nousussa ja Mäntyharjua lähin kenttä sijaitsee tällä hetkellä Lahdessa. Sekä Timo Karhula että Juhani Lyytikäinen toivovat, että sekä kunnan vakituiset asukkaat, kesäasukkaat sekä lähiseuduilla asuvat innostuvat harrastamaan Padelia.

– Lajina Padel on monipuolinen ja kynnys sen aloittamiseen on matala. Lähes jokainen voi sitä pelata, itse voi sitten päättää, millä tehoilla sitä pelaa, Lyytikäinen lisää.

Kenttä valmistuu kesäkuun alkuun mennessä mennessä.