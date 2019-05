Mäntyharjussa 4900 mökkiä – määrä on kasvanut vuosikymmenessä reilulla 200:lla mökillä

0

Mäntyharju sijoittuu Tilastokeskuksen tuoreessa mökkivertailussa sijalle 12. Mäntyharjussa oli vuonna 2018 yhteensä 4898 mökkiä. Kuntaliitoksen myötä Mäntyharjun edelle listalla ajoi Pori 5141 mökillään.

Valtakunnan listalla kakkosena on Mikkeli 10 536 mökillä. Kuopio on ykkönen. Siellä sijaitsee 10 805 mökkiä. Koko Etelä-Savossa mökkejä oli reilut oli viime vuonna 47 000. Maakunnan toiseksi mökkivaltaisin kunta on Savonlinna, jossa mökkejä oli viime vuonna 8 455. Se oikeuttaa listan viidennelle sijalle. Koko maassa mökkejä on kaikkiaan 509 800.

10 vuotta sitten Mäntyharjussa oli 4664 mökkiä. Viisi vuotta sitten mökkejä oli 4803. Kunnassa on mökkejä selvästi vakituisia asuntoja enemmän.

Pertunmaalla mökkejä oli viime vuonna 1874. Viisi vuotta sitten mökkejä oli 1841. Kuluvan vuosikymmenen alussa kunnan mökkimäärä oli 1805.

