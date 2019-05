Ruotimolla jokkiksen juhlaa helatorstaina

0

Mikkelin Urheiluautoilijat järjestää helatorstaina Mäntyharjussa Ruotimon moottoriurheilukeskuksessa jokamiesluokan kilpailun 20 vuoden tauon jälkeen.

– Edellisen kerran Mikkelissä ajettiin jokkista Varsavuoren Jäärata JM:ssä vuonna 1998, muistelee ratamestari Jari Jakonen.

Mikkelin suosittu lentokentän JM-rata ei enää täyttänyt varikon osalta jokkiskisojen järjestämismääräyksiä. Mikkelin Lentokentän turva-alueiden laajentaminen tapahtui 1997, ja uudet turva-alueet leikkasivat jokkisradan varikkoaluetta yli puolella, joten kisoja ei enää siellä voitu järjestää.

Yhdet kesäkisat ajettiin ja tuolloin kokeiltiin varikon sijoittamista Lentokentänkadun toiselle puolelle, mutta se todettiin järjestäjien ja kilpailijoiden taholta toivottoman hankalaksi. Näin ollen Mikkelin Urheiluautoilijat päätti järjestää talvikisat Varsavuoren edustalla Saimaan jäällä.

– Koko talven jatkuneet jäädyttämistoimet meinasivat sanan mukaisesti sulaa. Kisaviikonloppua edeltäneet lauhat viikot vesisateineen vesittivät koko kilpailun. Kilpailu kuitenkin järjestettiin vastoinkäymisistä huolimatta. Suurimmaksi ongelmaksi muodostui tuolloin radan vallien sulaminen. Kilpailijoiden oli todella haastavaa hahmottaa rataa, kun lumivallit olivat lähes kokonaan sulaneet rata-alueelta. Myös jäälle sijoitettu varikko vajosi kisan aikana, vaikka olikin rannan tuntumassa. Parhaimmillaan varikkoalueella oli lähes kymmenen senttiä vettä, joten siinä oli mekaanikoilla haastetta, jos oli tarvis ryömiä auton alle tekemään remonttia, toteaa Jakonen.

– Pitkän hiljaiselon jälkeen seurallemme avautui mahdollisuus Mäntyharjun Moottorikerhon antaman 50-vuotislahjan avulla saada Ruotimon kehuttu ja kilpailijoiden taholta kaivattukin rata käyttöömme jokamiehenluokkakilpailun järjestämistä varten. Samalla tämä tapahtuma ajoittuu Mäntyharjun Moottorikerhon 60-vuotisjuhlavuoteen, joten hienoa saada tämän kaltainen tapahtuma yhteistyönä Mäntyharjulle. Toivottavasti helatorstain sää suosii meitä ja kilpailijoita, rata-alue ainakin on ehdottomasti Etelä-Savon hienoin jokkisrata! Kiitos siitä lankeaa Mäntyharjun Moottorikerhon aktiivisille talkoolaisille, kehuvat MikUA:n kisavastaavat.

Ville Härkönen Mikkelin Urheiluautoilijoista on pitkän linjan jokkiskuski, jolle tulee suht nuoresta iästään huolimatta kesällä 20 vuotta kisoja täyteen.

– Ruotimon rata on suhteellisen helppo, periaatteessahan siinä ajetaan vaan ympyrää. Lähdössä esimerkiksi Fiatit ja Volkkarit ovat vahvoilla, koska ne lähtevät viivalta tosi hyvin. Kardaaniautot taas ovat parempia ajaa. Ruotimon radalla vauhti ei nouse kovin korkeaksi ja lähtö onkin tosi ratkaiseva. Oman mausteensa tuo asvaltti, joka hiekalta siirryttäessä on varsinkin sateella todella liukas. Sadekeli puolestaan sopii tällä radalla paremmin kardaanivetoisille autoille. Tärkeintä on kuitenkin pitää hauskaa, kuittaa Härkönen, joka osallistuu helatorstain kisaan BMW 325i -autollaan.

Mäntyharjun Moottorikerhon kuskeista Ruotimolla esiintyvät Jani Himanen ja Jukka Matilainen. Kaikkiaan viivalla nähdään torstaina satakunta lähtijää.

Mäntyharjun Rengaspalvelu-JM:ssa ajetaan luokat nuoret, naiset, EVK, seniorit sekä tietysti yleinen luokka. Ruotimon moottoriurheilukeskukseen on Mäntyharjusta maksuton bussikuljetus, joka lähtee kello 9 ja kello 10 Minimanin edestä. Paluu tapahtuu kilpailun jälkeen.

Sisäänpääsymaksu alueelle on ainoastaan 5 euroa ja alle 12 -vuotiaat pääsevät seuraamaan kilpailua maksutta. Järjestäjä muistuttaa, että paikan päällä puhvetissa on ainoastaan käteismaksu.

– Luvassa on hieno ja vauhdikas kilpailu, joten tervetuloa runsain joukoin paikan päälle Mäntyharjulle seuraamaan kevään parasta jokkistapahtumaa, toivottaa kilpailunjohtaja Jarno Neuvonen.