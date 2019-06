Mäntyharjun toria piristetään katumaalauksilla – Yhteisölliseen maalaustyöpajaan voi osallistua keskiviikkona

Keskiviikkona 5.6. klo 11–16 järjestetään työpaja, jolloin on mahdollista osallistua torin maalaukseen. Työpajaa vetää katutaiteilija Laura Lehtinen , joka on myös suunnitellut torille toteutettavan teoksen. Hän on aikaisemmin toteuttanut lukuisia katumaalauksia niin Suomessa kuin ulkomailla.

