Mäntyharjun makasiinilta pääsee kohta suoraan vesille – vesivälineiden vuokraamo avaa ovensa

0

Miltä näyttää Mäntyharju vesiltä käsin? Nyt asiasta on mahdollista ottaa helposti selvää, sillä asemamakasiinille on avattu uusi vesivälineiden vuokraamo. Asialla on Linkkumyllyn yrittäjäkaksikko Leila Jaskanen ja Ari Soikkeli, joka on unelmoinut historiaa huokuvien tilojen hyödyntämisestä jo pitkään.

– Idea vuokraamoon lähti asiakkailtamme, jotka ovat kyselleet säännöllisesti tätä mahdollisuutta. Haluamme houkutella myös mäntyharjulaisia tutustumaan seudun upeisiin vesistöihin, Leila Jaskanen vinkkaa.

Makasiinilta on mahdollista vuokrata yhden tai kahden hengen kajakkeja sekä kanootteja. Välineillä on mahdollista lähteä pidemmälle reissulle esimerkiksi Keisarinkierrokselle tai seurata vanhaa Hallan sahan tukkien uittoreittiä Vuohijärven kautta aina Verlaan asti.

Kokemattomammat voivat jäädä Kurkiniemen edustalle tutustumaan lajiin. Lisäksi tarjolla on lyhyemmille vesireissuille suunniteltuja SUP-lautoja, joissa matkataan seisoen. Myös lapsille on omat kajakkinsa, jossa edetään polvillaan. Ainoa, mutta ehdoton vaatimus vesille pääsyyn on uimataito. Alaikäisillä mukana pitää olla lisäksi huoltaja.

– Vesille pääsee helposti varta vasten suunnitellun laiturin avulla, joten veden varan joutumista ei tarvitse sen takia pelätä. Lisäksi kesällä järjestetään ainakin yksi melontaliiton hyväksymä virallinen kurssi, jossa lajin saloihin pääsee tutustumaan tarkemmin, Soikkeli kertoo.

Vesivälineiden vuokraus ja palautus ei rajoitu pelkästään Asemalammen ympäristöön. Ari Soikkeli kertoo, että kajakkeja tai kanootteja on mahdollista vuokrata yöksi vaikka omalle mökilleen. Lisäksi luontoon lähtevillä on mahdollisuus vaihtaa menopeli toiseen matkan varrella, jos siltä tuntuu. Yhteistyötä tehdään Kuhatiellä polkupyöriä vuokraavan Harri Taskisen kanssa.

– Tästä voi lähteä etelään melomalla ja vaihtaa esimerkiksi pyörään tai patikointiin matkan varrella Linkkumyllyllä. Erilaiset vaihtoehdot ovat mahdollisia, kunhan niistä sovitaan, Soikkeli kertoo.

Yrittäjäpari toivookin vesille ja luontoon haluavien olevan yhteydessä heihin yhteydessä etukäteen joko puhelimitse, verkkosivujen tai Facebookin välityksellä ennen välineiden vuokrausta. Vuokraamolla kun ei ole varsinaisia säännöllisiä aukioloaikoja. Kesän aikana vuokraukseen otetaan käyttöön myös verkkovarausjärjestelmä.

Säännöllistäkin toimintaa on luvassa kerran viikossa järjestettävien viikkomelontojen muodossa. Silloin vesille pääsee muiden lajista kiinnostuneiden kanssa.

– Toivomme tietenkin, että myös työporukat innostuvat vesille lähdöstä. Samaan aikaan järvelle saadaan helposti 10-15 henkeä kerralla, Soikkeli sanoo.

Leila Jaskanen uskoo, että kätevästi Mäntyharjun keskustasta lähtevät melontareitit voivat houkutella paikalle myös lisää matkailijoita.

– Moni on toivonut elämää Asemalammen ympärille. Tähän on kätevä tulla junalla. Reissun jälkeen tästä pääsee kätevästi lähelle syömään tai vaikka kahville, Jaskanen suosittelee.