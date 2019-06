Salmelan kesänäyttely avaa ovensa lauantaina – Omaa juhlavuottaan juhlistava Juhani Saksa toi kivilintunsa päärakennukseen

0

30-vuotisjuhlakesäänsä juhliva taidekeskus Salmela avaa ovensa yleisölle lauantaina 8.6. Näyttely muodostuu tänä vuonna noin 25 taiteilijan teoksista, joista uusia taiteilijoita on 14.

– Edesmenneitä taiteilijoita on puolisenkymmentä. Halusimme juhlavuoden takia kunnioittaa Salmelan perustajataiteilijoita, joten kaikilta on jokin teos esillä takasalissa, kertoo Salmelan toiminnanjohtaja Tuomas Hoikkala.

Esillä on myös nuorena edesmenneen Ilkka Lammin teoksia.

Erikoisuutena on Puistonäyttämölle kohonnut ympäristötaideteos, jonka on suunnitellut emeritusprofessori ja arkkitehti Juhani Pallasmaa. Graafisesta betonista tehtyyn taideteokseen on kuvattu vanhoja kalliomaalauksia. Teos jää pysyvästi paikoilleen.

– Taideteos on kaksivaikutteinen. Se toimii akustisena elementtinä konserttitoiminnalle, mutta myös visuaalisena elementtinä Suomen vanhimmasta taiteesta, Hoikkala sanoo.

Salmelan kanssa yhteistä juhlavuotta viettää taiteilija Juhani Saksa, joka toi 80-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi kivilintunsa Salmelaan. Ne ovat nähtävillä päärakennuksen yläkerrassa.

Saksan kokoelman helmi on Etelä-Savon maakuntakivestä marmorista veistetty lintu.

– Ennen kuin siirryin kiveen, olin kokeillut kaikki muut materiaalit paitsi lasin ja muovin. Todennäköisesti en niihin koskaan siirrykään, sillä 35–40 vuotta sitten siirryin pronssista kiveen, Saksa kertoo.

Yksi uusista taiteilijoista on Antti Rytkönen, joka päätyi Salmelaan hieman erikoisempaa polkua. Pääosin nuoret taiteilijat löytyvät kuvataidekilpailun kautta, mutta Hoikkala sai ystävältään vinkin Rytkösestä.

– Siltä samalta istumalta soitettiin, että oletko kotona ja lähdettiin katsomaan. Antti kertoi silloin ensimmäisellä kerralla, että hän oli näyttänyt teoksiaan muutamille tahoille, mutta ne eivät olleet herättäneet kiinnostusta. Minussa heräsi heti kiinnostus ja esitin samantien kutsun Salmelaan, Hoikkala kertoo.

Rytkönen maalaa yksityiskohtaisia, lähes valokuvamaisia maalauksia.

– Matkustelen aika paljon suurkaupungeissa ja valitsen matkakuvista maalauskohteet. Olen hyvin kiinnostunut yksityiskohtaisesta maalaamisesta. Kiinnitän paljon huomiota heijastuksiin ikkunoista ja muista, Rytkönen kertoo.

Tauluissa toistuvat maisemat suurkaupungeista käsittämättömän yksityiskohtaisina. Katselija ei heti edes tajua katsovansa maalauksia.

Kesän nuori taiteilija on tänä vuonna Jasmin Ijäs. Hänen teoksensa saavat aiheensa Suomen luonnosta. Ijäksen tavaramerkki ovat maalauksissa näkyvät ”raidat”, joiden kohdalla maalaus alkaa ikään kuin uudestaan.

– Halusin tuoda omalla tavallani tarinaa ja syvyyksiä työhön. Niiden avulla pystyy leikittelemään vaikka vuodenajoilla tai tekniikoilla. Sieltä se varmaan tulee, Ijäs pohtii.

Valinnastaan kesän nuoreksi taiteilijaksi Ijäs on otettu.

– Tämä on tosi hieno kunnia. Antaa sellaisen tunteen, että tätä työtä voi tosissaan jatkaa pitkään.