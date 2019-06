Mäntyharjun tori sai väriä pintaansa – ”Toria ei viety järvelle, vaan järvi tuotiin torin luokse”

0

Katutaiteilija Laura Lehtinen kyykkii maassa ja sutii maalia katuun. Ympärillä levittäytyvät siniset ja vihertävät muodot, jotka valtaavat osan torista. Hetken päästä silmä erottaa lumpeenlehtiä, kukat odottavat vielä vuoroaan.

Ympärillä näkyy jokunen rohkea sielu, joka uhmaa hellettä ja tarttuu sutiin piristääkseen torin ympäristöä.

– Päivän aikana on ollut yhteensä noin 15 osallistujaa. Suurin osa on viihtynyt maksimissaan puoli tuntia, kun on näin kuuma, Lehtinen kertoo tuntia ennen työpajan loppua.

Tärkeintä ei kuitenkaan ole rehkiminen, vaan osallistuminen. Joillekin on tärkeää päästä vetämään teokseen edes pari viivaa ja se taas on Lehtiselle enemmän kuin tarpeeksi.

– Itselleni olisi tärkeää, jos tällä vaikka inspiroisi paikkakunnan omia taiteilijoita. Keksii, että tällaistakin voi tehdä, Lehtinen tuumii.

Osallistavana työpajatoimintana toteutettava maalaus on silti oma lukunsa. Lehtinen ei ole ensimmäistä kertaa ohjaksissa, vaan hän on ollut mukana toteuttamassa useita samanlaisia työpajoja. Yksi suurimmista projekteista on ollut Kallion katutaidetori, jossa yleisö äänesti Lehtisen teoksen toteutettavaksi. Lähes 200 ihmisen voimin maalattiin melkein koko Vaasanpuistikon aukio.

Työpajassa tehtävä maalaus ei saa olla liian yksityiskohtainen, vaan esimerkiksi isot, yksinkertaiset muodot ovat hyviä. Lehtinen on piirtänyt valmiiksi ääriviivoja osallistujille maalattavaksi ja lisäksi käytössä on sapluunoita.

Useampi ihminen hidastaa kohdalla vauhtia, mutta kynnys osallistua on välillä korkea.

– On helpompi liittyä mukaan, kun näkee jonkun toisen työn touhussa, Lehtinen sanoo.

Maalaus ei valmistu viisi tuntia kestäneessä työpajassa. Lehtinen palaa itse paikalle seuraavana päivänä viimeistelemään työn.

Ikuisesta taideteoksesta ei ole kyse. Vaikka maalaus tehdään erityisellä parkkipaikkamaalilla, se todennäköisesti haalistuu jonkin verran talven aikana.

– Kaikkein kuluttavinta maalille on hiekoitus ja sen hiekoitussoran harjaaminen. On vaikeaa luvata teokselle elinikää, se riippuu niin paljon paikasta ja olosuhteista, Lehtinen kertoo.

Muodot eivät kuitenkaan tule katoamaan mihinkään, ainoastaan värit haalistuvat. Maalausta ei tarvitse myöskään jättää heitteille, vaan sitä on mahdollista korjata talven jälkeen.

– Yleensä ihmiset osallistuvat jopa innokkaammin korjaustyöpajaan, kun se on jo tuttua. Me suomalaiset olemme vähän hitaasti lämpeävää kansaa, Lehtinen naurahtaa.

Katumaalaus on yksi UUDET-hankkeessa torin piristämiseksi syntyneistä ehdotuksista, joihin kunnassa tartuttiin.

– Silloinhan herätti paljon keskustelua se, onko tori jopa väärässä paikassa. Moni olisi mieluusti nähnyt torin lähempänä järveä. Tällä tavalla toria ei viety järvelle, vaan järvi tuotiin torin luokse, selittää hankkeen työntekijä Anne Airaksinen.

Kansalaisten ehdotuksista poimittiin mukaan täksi kesäksi myös musisoiva kesätyöntekijä, lainattavat pihapelit ja -lelut sekä yritysten kummipenkit.

Työpajassa mukana maalaamassa olleet Eetu ja Aino Himanen olisivat mieluusti nähneet jopa koko torin maalattuna.Siihen eivät maalit tai työtunnit kuitenkaan riitä.

– Tällainen maali on kallista, joten käytämme edellisestä projektista jääneitä jämämaaleja, Lehtinen kertoo.