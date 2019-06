0

Yölintu on yhtye, joka toi 90-luvun puolivälissä suomalaiseen iskelmämusiikkiin raikkaan tuulahduksen. Nuorten miesten bändi soitti perinteistä tanssimusiikkia asenteella, jota aiemmin oli nähty lähinnä rockyhtyeillä. Yölintu jatkoi tavallaan Topi Sorsakosken ja Agentsin 80-luvulla aloittamaa trendiä, joka toi tanssilavoille nuorempaa ryhmää.

Simo Silmun, Matti Silmun, Markus Kuusijoensuun ja Saku Mansikkamäen muodostama yhtye julkaisi ensimmäisen albuminsa Yölintu laskeutuu rocktyyliin omakustanteena vuonna 1993. Ikä ei tosiaan porukkaa rasittanut, esimerkiksi laulaja-haitaristi Simo Silmu oli levyn ilmestyessä 15-vuotias. Myös seuraavana vuonna ilmestynyt Pieni lintunen oli vielä omakustanne, mutta sen jälkeen ei soittajien ole tarvinnut kuvettaan kaivaa levyjä kustantaakseen.

Yölintu on taitanut aina perinteisen tanssimusiikin, mutta sen levyiltä löytyy silkkaa rockiakin. Yhtye on levyttänyt niin Beatlesia kuin Renegadesiakin, Elvistä unohtamatta. Kun tänä vuonna on kohistu Ville Valon ja Agentsin Rauli Badding Somerjoen kappaleita sisältävästä albumista, teki Yölintu oman Badding-tribuuttinsa Iso lemmen pala – Baddingin jalanjäljissä jo vuonna 2011.

Yölintu on esiintynyt lehtien otsikoissa muistakin kuin musikaalisista ansioista. Simo Silmun alkoholiongelmat, konkurssit ja bändin jäsenten erottamiset ovat olleet näkyvästi lööpeissä, mutta se on yhtyeen vauhtia korkeintaan hiukan hidastanut, ei pysäyttänyt kokonaan.

Yölinnulle muun muassa singlet Ajopuu ja Pimeästä valoon sanoittanut kesämäntyharjulainen Lasse Wikman löytää helposti syitä ryhmän menestykseen.

– Yölintu on jättänyt lähtemättömän vaikutuksen suomalaiseen iskelmämusiikkiin. Simo Silmun ääni ja tulkintatapa ovat jäljittelemättömiä, se on myös yksi syy monien joukossa siihen, että Yölintu on pitänyt pintansa koko pitkän uransa aikana.

Wikmanin mukaan yhtye oli edelläkävijä iskelmän ja popmusiikin yhdistämisessä.

– Kymmenisen vuotta sitten, kun suomalainen popmusiikki aloitti flirttailun iskelmän kanssa, niin tietyllä tavalla Yölintu oli tehnyt sitä jo aiemmin. Bändistä tykättiin laidasta laitaan, vaikka kesäinen lava olikin heidän musiikilleen otollisin paikka soida. Popmusiikkia kuuntelevat ihmiset hyväksyivät bändin musiikin.

Wikman uskoo popimman musiikin ystävien aistineen Yölinnussa jotain aitoa.

– Kitaravetoinen soundi ja haitari on aina ollut bändin tavaramerkki.

Myös nokkamies Simo Silmu ongelmineen vetoaa suomalaiseen kansanluonteeseen.

– Uskon, että kuulijat myös samaistuvat Simo Silmuun, hänessä on jotain aitoa ja jotain suomalaista. Simo saa bändin lauluihin puhallettua sielun ja ne elävät kuvina ja tunnelmina jokaisen mielessä, sanoo Wikman.

Yölintu painaa tänäkin kesänä pitkää päivää keikkalavoilla. Kesäkuun alun ja elokuun lopun välisenä aikana tiedossa on 35 esiintymistä. Lasse Wikman uskoo, että yhtyeellä on vielä paljon vuosia edessään, varsinkin kun nykyisin ainoana alkuperäisjäsenenä jatkavalla Simo Silmulla ikää on vasta 41.

– Bändi on myös ollut vuosien aikana otsikoissa, niin hyvässä kuin pahassakin, mutta se on sieltä aina noussut. Se on myös yksi esimerkki Yölinnun elinvoimaisuudesta. Aurinko heijastaa siltansa järven tyyneen pintaan, kuikka huutaa ja lämmin vire hyväilee ihoa. Tuohon kesäiseen maisemaan ja tunnelmaan tuskin mikään sopisi paremmin kuin Yölinnun musiikki.

Mäntyharjun Nurmaan lavalle Simo Silmu ja Yölintu saapuvat keskiviikkona 17. heinäkuuta.

