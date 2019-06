Sähkömaksut nostavat Mäntyharjun Suomen kalleimpien mökkikuntien joukkoon

Mäntyharju on yksi Suomen kalleimmista mökkikunnista, kertoo Omakotiliiton selvitys. Edelle kirivät vain Savonlinna, Kuopio, Mikkeli, Parainen ja Kangasala. Selvityksessä otettiin huomioon kunnan vapaa-ajan asunnon kiinteistövero, sähkömaksut ja jätemaksu. Mökkeilyn kalleimmat kuluerät ovat sähkö ja kiinteistövero. Erityisesti Mäntyharjussa sähkö on huomattava kuluerä, sillä kiinteistövero on kalleimpien mökkeilykuntien veroa merkittävästi alhaisempi. Sähkö onkin kalleinta Mäntyharjussa, Savonlinnassa ja Mikkelissä, yhteensä jopa 600 euroa vuodessa. Tästä jakeluverkon ylläpidon kiinteä perusmaksu on peräti 408 euroa perusmaksun ollessa 34 euroa kuukaudessa. Sähköä mökkeilijät käyttävät keskimäärin 1000 kW vuodessa. Tontin kiinteistövero on kallein Kangasalla, yli 380 euroa, ja rakennuksen osalta Raaseporissa, yli 210 euroa. Jätekustannuksia mökkiläinen maksaa keskimäärin 34 euroa. Kalleinta maksua peritään Paraisilla, 58 euroa vuodessa. Keskimäärin mökkeily maksaa vuodessa 770 euroa vuodessa vertailussa mukana olleissa kunnissa. Huomattavien sähkökustannusten vuoksi Mäntyharjussa mökkeily maksaa keskimäärin kuitenkin noin 900 euroa vuodessa. Tilaston kärkipaikkaa pitävässä Savonlinnassa mökkeily maksaa yli 1 100 euroa vuodessa.

