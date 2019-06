Luontovalokuvaajien porukka lahjoitti Rautuhoville valokuvataideteoksen

Isohkon taulun saaminen Helsingistä Mäntyharjuun ei ollut täysin ongelmatonta. Lopulta Lintula huuteli Facebookin Mäntyharju-foorumilla Helsingin suunnalla liikkuvien perään. – Yksi ihan uusi mökkiläinen Mynttilästä sitten ilmoittautui, että hän voi tuoda taulun mukanaan. Kävin hakemassa taulun hänen luotaan. Tässä on siis ollut monia vapaaehtoisia mukana, jotta olemme saaneet tämän toteutettua, Lintula kehuu. Yhteensä tauluja jaettiin projektissa 24 kappaletta. Tauluja meni Rautuhovin lisäksi esimerkiksi Kannelmäen palvelutaloon Helsinkiin ja Seurana Oy:lle. Kuvan napannut Hämäläinen halusi osallistua projektiin, sillä hänestä pienillä teoilla on suurta merkitystä. – Se on minulle tärkeää, että pidämme huolta toisistamme ja toimimme tiiminä kaikkien ihmisten kanssa. Varsinkin vanhukset, jotka on aikoinaan rakentanut meille maailmaa ja pitänyt meistä huolta, heillä kuuluisi olla parhaat olot. Jos saan tällaisella teolla, joka on aika pieni mulle, annettua paljon iloa heille, se lämmittää sydäntäni.

