Evestiinan toinen sinkku on Ootko valmis

Mäntyharjulaisille muun muassa Pappilanparven kesäteatterin kautta tutuksi tullut hirvensalmelainen Evestiina julkaisi kesäkuun alussa toisen sinkkuns Ootko valmis.

Evestiina, oikealta nimeltään Eveliina Ripatti, 18, on jo tuttu esiintyjä Etelä-Savossa eri tilaisuuksista, hän osaa ottaa lavan ja yleisön haltuunsa tilanteissa kuin tilanteissa. Viime vuonna häneltä ilmestyi debyyttisinkku Jalat ei yllä pohjaan, jota on kuunneltu Spotifyissa paljon ja saanut myls radiosoittoa useilla kanavilla.

Abiturientti Evestiina viettää kiireistä kesää ennen koulun viimeistä loppurutistusta Mäntyharjun lukiossa. Hän näyttelee Mäntyharjun kesäteatterissa yhtä keskeistä roolia Lähtöruutuun -näytelmässä, jossa näyttelee myös Kake Randelin.

Tarinassa Kaken roolihahmo neuvoo ja opastaa nuorta laulajaa, joka etsii suuntaa elämäänsä. Evestiinan roolihahmo Valma miettii osallistumistaan laulukilpailuihin ja oman laulun julkaisemista. Näytelmän yhtymäkohdat todelliseen elämään ovat siis vahvat, mutta näytelmän käsikirjoittajat ovatkin alusta lähtien miettineet rooliin juuri Evestiinaa. Ootko valmis -biisi kuullaan myös näytelmässä.

Viime syksynä Evestiina mietti uuden laulun julkaisemista, koska ensimmäinen sinkku sai niin hyvän vastaanoton. Uudessa laulussakin on samat tekijät kuin edellisessä, laulun on säveltänyt ja tuottanut mäntyharjulaislähtöinen Pertti Haverinen ja sanoittanut Mäntyharjun kesäasukas Lasse Wikman.

– Tässä mennään askel kerrallaan, mutta tuskin maltan odottaa miten uusi biisi otetaan vastaan. Mulla ei oo mitään ruusuisia kuvia alasta, mä tiedän, että yrittäjiä on paljon. Me aion olla oma itteni ja tehdä asiat mahdollisimman hyvin, sanoo Evestiina.

– Mä oon jo nyt saanut paljon. Onneksi tässä on hyvät taustajoukot mukana, aina kotoa lähtien. Mun kaksoisisko on ollut mua paljon säestämässä. Me kuvattiin lauluun myös video Youtubeen, Evestiina kertoo laulun tausotoista.

Video ilmestyy myöhemmin kesällä ja sen on ohjannut mäntyharjulainen Mirko Miettinen.