Pääkirjoitus: Sähkön hinta rassaa myös kesäasukkaita

Suomen Omakotiliitto selvitti mökkeilyn kalleutta eri puolella Suomea. Suurimmat menoerät vapaa-ajanasukkaille ovat kiinteistövero ja sähkö. Ei ollut mikään yllätys, että sähkö on kalleinta Mäntyharjulla, Mikkelissä ja Savonlinnassa. Näissä kunnissa lasku voi nousta jopa 600 euroon vuodessa. Kyse ei ole sähkön kulutuksesta, vaan siirtohinnoista, joita ei voi kilpailuttaa. Some-kommenteissa moni kuvaa tilannetta ”laillistetuksi ryöstöksi”. Kovaa tekstiä, mutta kommentoijien tunteet voi ymmärtää. Sähkö on niin kiinteä osa nykyistä elämää, että sillä rahastaminen koetaan totaalisen vääräksi toimintatavaksi. Moni vapaa-ajanasukas on hankkinut sähköliittymän mökilleen ja maksanut siitä siinä vaiheessa pahimmillaan jo kymmeniä tuhansia euroja. Kovat siirto- ja ylläpitomaksut tuntuvat investointien jälkeen kohtuuttomilta. Suurin osa mökeistä on edelleen käytössä pelkästään sulan veden aikaan. Kuitenkin sähköstä maksetaan myös talviajalta, vaikkei sitä edes käytetä. Tätä faktaa vasten ”ryöstö”-kommentit eivät niin yliampuvilta enää kuulostakaan. Mäntyharju on onneksi malttanut pitää kiinteistöveronsa moneen muuhun mökkikuntaan verrattuna suhteellisen alhaisena. Kuntatalouden kiristyessä houkutus tuonkin veron nostoon varmaan käy päättäjien mielessä. Toivottavasti tolkku kuitenkin pysyy, sillä sähköfirmoilta sitä lienee turha odottaa. Todennäköisesti aurinkosähkön suosio mökeillä tulee jatkossa lisääntymään ja lähistöllä seisovat sähkötolpat jäävät yhä useammin tyhjän pantiksi. Paneelien hinnat ovat tulleet viime vuosina rutkasti alaspäin ja vaikka kertainvestointi voi tuntua suurelta, ei se kovin montaa vuotta vie, kun hankinta on maksanut itsensä takaisin.

Viikon kysymys

Tuoreimmat kommentit

Sorry, there are no polls available at the moment.