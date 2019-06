Nyt kelpaa vesissä läträtä – pintavedet tavanomaista lämpimämpiä

Mäntyharjun reitillä Puulan vedenkorkeus on tällä hetkellä tasolla + 94,64 m, mikä on 4 senttiä ajankohdan keskiarvon alapuolella. Vedenpinta on tällä hetkellä loivassa laskusuunnassa. Kissakosken juoksutusmäärän ennakoidaan pienenevän kesän mittaan, mikä laskee alapuolisten vesistöjen virtaamia ja vedenkorkeuksia. Ylempänä vesistössä Kyyveden vedenkorkeus on laskenut kevään tulvakorkeudesta noin 10 cm lähelle ajankohdan keskikorkeutta ja laskun ennakoidaan edelleen jatkuvan. Kangasniemen Synsiöllä vedenpinta on 3 senttoä korkeammalla ajankohtaansa nähden.

KESÄPLUSSA 2019

