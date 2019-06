Mäntyharjun markkinat keräsivät totuttuun tapaan väkeä – Katso kuvat markkinahulinasta!

0

Mäntyharjun markkinat järjestettiin juhannuksen jälkeisenä maanantaina jo 51. kerran. Paikalle odotettiin ennakkoon jopa 10 000 kävijää. Sää suosikin järjestäjiä ja kauppiaita, sillä pieniä vesikuuroja lukuun ottamatta markkinoita saatiin viettää aurinkoisessa, mutta ei turhan helteisessä säässä.

Markkinat eivät ole pelkästään paikallisten juhlaa, onhan niiden vaikutusalueella peräti 20 000 kesämökkiä.

Lappeenrantalaisille Niina Loisalle, Leo Aholle ja Lotta Aholle Mäntyharjun markkinat ovat jokavuotinen perinne.

– Olemme lomailemassa anoppini kesämökillä. Markkinoille tulee joka vuosi tultua, ne oikein huokuvat elinvoimaa, kun on niin paljon väkeä, Loisa kehuu.

Lotan kokokohta markkinoilla on hevosajelu. Leo puolestaan odottaa eniten markkinapelejä. Niistä oma suosikki on pallonheitto.

– Olemme markkinoilla aina 5–6 tuntia, Leo pohtii.

Äiti nyökyttelee vieressä.

– Kierrämme koko alueen rauhallisesti läpi. Ostokset tehdään vasta lopuksi, niin ne jaksaa kantaakin, hän naurahtaa.

300 kauppiaan mukaan mahtui niin ensikertalaisia kuin markkinoiden konkareitakin. Yksi ensimmäistä kertaa mukana olleista oli Maarit Korvenoja.

Forssasta tullut Korvenoja kaupitteli pihakoristeita, jotka oli tehty luonnonmateriaaleista, kuten juurista ja sammaleista. Pöllöt, siilit ja menninkäiset miellyttivät yhden jos toisenkin silmää, ja kauppa kävi hyvin.

– Olen ollut jo kymmenen vuotta tulossa tänne Mäntyharjuun markkinoille, mutta aina se on jäänyt. Paikan varaaminen on ollut hankalaa, kun tulee niin kaukaa, Korvenoja selitti.

Kauppa kävi kuitenkin siihen malliin, että Korvenoja oli melkein valmis lupaamaan tulevansa heti ensi vuonna uudestaan.

– Ihmisiä on paljon, mutta niin on kauppiaitakin. Täällä kuitenkin huomaa, että porukka on selvästi ostotuulella, Korvenoja kiitteli.

Suurin osa markkinavieraista oli liikkeellä kiireettömällä aikataululla. Kesäpaikkakuntalaiset Anne Kaikkonen-Pekkonen ja Heikki Pekkonen suuntasivat totuttuun tapaan markkinoille.

– Onhan täällä tullut aiemminkin käytyä. Tänään olemme olleet täällä jo pari tuntia ja enemmänkin, Pekkonen tuumaili.

Pariskuntaa viehättivät erityisesti hieman yksilöllisemmän tavaran myyjät. Tällä kertaa mukaan tarttui ainakin uistimia.

– Täällä on mukava, reilu tunnelma. Myyjät ovat hyvällä tuulella ja tietynlainen kiireettömyys korostuu. Itse otin tätä päivää varten vapaapäivän, jotta varmasti pääsimme rauhassa tänne, Kaikkonen-Pekkonen kertoi.

Yksi puutekin tosin markkinoista löytyi. Kalastusjuttuja olisi saanut olla pariskunnan mielestä vielä enemmän.

– Tämä on kuitenkin tällainen järvipitäjä.