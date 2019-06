Marjakausi alkaa perjantaina Vierulan pop up -kasvihuoneravintolasta

Mäntyharjulaisella Vierulan marja- ja vihannestilalla vietetään perjantaina 28. kesäkuuta marjakauden avajaisia kahdella tapahtumalla. Tapahtumapäivän kunniaksi tilan yhteen kasvihuoneeseen rakennetaan ainutlaatuinen pop up -ravintola, joka on viihtyisä kesäkeidas keskellä elävää maaseutua. Perjantai alkaa iltapäivällä virallisemmissa merkeissä, kun Vierulassa on Hedelmän- ja marjanviljelijäin liiton Mikkelin marjanviljelypiirin marjakauden 2019 avaustapahtuma. Iltapäivän aikana tutkaillaan asiantuntijoiden kanssa kuluvaa satokautta, maistellaan Vierulan mansikoita ja vadelmia, tehdään pieni kierros viljelyksillä sekä nautitaan kahvitarjoilusta kasvihuoneravintolassa. Maksuton tapahtuma on avoin kaikille marjoista ja lähiruuasta kiinnostuneille. Jotta kahvia riittää kaikille, tapahtumaan on ennakkoilmoittautuminen 24. kesäkuuta mennessä.

Viikon kysymys

KESÄPLUSSA 2019

Tuoreimmat kommentit

Sorry, there are no polls available at the moment.