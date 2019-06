Liikuntapalvelujen työntekijät saivat pertunmaalaisilta ruusuja, Kisarannan huono ilmanvaihto risuja

Suurin osa on kuitenkin kiitollisia siitä, miten hyvin Pertunmaan kokoisessa kunnassa on hoidettu liikuntapalvelut. Hiihtolatujen kunnossapitoon on tyytyväisiä huikeat 95 prosenttia vastaajista ja urheilukenttien kunnossapitoon vielä huikeampi 98 prosenttia. – Risuja ei ole minulta tulossa, sillä liikunta-asiat ovat mallikelpoisesti hoidettu ja Etelä-Savon muiden kuntien eläkeläiset ovat meille kateellisia monipuolisista mahdollisuuksista ja hyvin hoidetuista liikuntapaikoista, kehuu yksi. Moni kiittelee myös ohjattuja liikuntaryhmiä, jotka ovat kuntalaisille maksuttomia. Sen sijaan uimarantojen pukukoppeihin ja rannoille kaivattiin kasvojenkohotusta.

Pertunmaalaiset käyttävät ahkerasti kunnan liikuntapalveluja, selviää vapaa-aikatoimen kuntalaisille toteuttamasta liikuntapalvelukyselystä. Erityisen tyytyväisiä vastaajien kesken ollaan hiihtolatuihin ja urheilukenttien kunnossapitoon. Kunta saa useassa vastauksessa kiitosta myös vakituisen liikunnanohjaajan palkkaamisesta. – Liikunnanohjaaja on pätevä, ystävällinen ja avulias. Samoin urheilukentän ynnä muiden kunnosta vastaava työntekijä on ystävällinen ja huolehtii työstään vastuullisesti, yksi kehuu. Toisessa vastauksessa kuntaa kehotetaankin pitämään kiinni pätevistä työntekijöistään. – Latujen ja urheilukentän hoitajalle iso kimppu ruusuja. Hoito on todella ensiluokkaista. Arvosen Niinalle myös kiitokset, kun tekee hyvää työtä eri ryhmien kanssa.

