Yrittäjät lähtivät mukaan piristämään Mäntyharjun keskustaa – Tori sai kaksi uniikkia kummipenkkiä, lisää toivotaan

0

– No onpa hieno! Toivottavasti kukaan ei riko, ihailee penkille istahtanut torikävijä.

Mistä tahansa penkistä ei ole kyse. Siro, punamusta ja viimeisen päälle huoliteltu penkki eroaa jykevistä ja koristeettomista penkeistä melkoisesti. Vanhasta pöydän kannen puolikkaasta ja tuoleista tehty penkki kerää uteliaita katseita enemmänkin.

Tyhjästä penkki ei ole torille ilmestynyt, vaan se on Tarjan Muotipuodin kummipenkki ja Mäntyharjun työpajan tekemä.

– Minusta pitää tehdä jotain eikä vain valittaa, ettei tehdä mitään. Tämä on helppo tapa virkistää keskustan ulkonäköä, Tarja Olli sanoo.

Idea kummipenkeistä syntyi yrittäjien ja Mäsekin yhteisessä palaverissa. Keskustan kehittämiseen keskittynyt UUDET-hanke sai paljon toiveita siitä, että keskustan alueella pitäisi olla lisää penkkejä.

Tällä hetkellä kummipenkkejä on vasta kaksi: Muotipuodin ja Kärkipyörän. Olli kuitenkin uskoo, että muutkin yrittäjät innostuvat, kun ensimmäiset penkit ilmestyvät katukuvaan.

– Tämä on juuri sitä kehittämistä ja yhteishenkeä. Olen luottavainen siihen, että muutkin innostuvat tästä. Jos ei onnistu, sitten keksitään jotain muuta.

Yhteishenki korostuu välittömästi, kun yksi penkintestaajista lupautuu heti vapaaehtoiseksi putsaamaan penkkiä aamuisin.

Mäsekin markkinointipäällikkö Eija Kling on iloinen, että Muotipuoti lähti heti mukaan keskustan piristämiseen.

– Monesti puhutaan, että voidaan lähteä mukaan, mutta toteutus jää. Olemme iloisia, että Tarja oli heti mukana, Kling iloitsee.

Kling toivoo niin ikään, että myös muut yrittäjät innostaisivat kehittämään keskustan aluetta.

– Tavoitteena on aktivoida myös muita yrittäjiä keskustan viihtyvyyden kehittämisessä, oli sitten kysymyksessä yrityskummipenkit tai jotain muuta. Tässä on nyt mainio esimerkki muille. Kummipenkkihän on hyvä mainospaikka yritykselle! Kling huomauttaa.

Olli haluaisikin nähdä yrittäjiä mukana eri tavoilla.

– Yrittäjät voivat tehdä paljon. Olen viimeiset 15 vuotta toivonut keskustan alueelle kukkia, mutta se ei ole ainakaan vielä toteutumassa.

Investointi ei ole iso pienemmillekään yrityksille. Muotipuodin kummipenkki on tehty Mäntyharjun työpajalla.

– Tämä tukee myös heidän toimintaansa, eikä kyse ole todellakaan suuresta investoinnista. Olen erittäin tyytyväinen penkkiin, siitä tuli tismalleen puodin näköinen, Olli kehuu.

Työpajan työvalmentaja Juha Tuominen kertoo, että he auttavat mielellään muitakin yrityksiä kummipenkkien kanssa.

Toki pieniä rajoitteita on, sillä työpajalla käytetään pelkästään muualta saatuja materiaaleja. Esimerkiksi Muotipuodin penkki on tehty vanhoista ruokapöydän tuoleista, joiden istuinosat on poistettu, sekä ruokapöydän kannen puolikkaasta, joka on asetettu tuolien päälle.

– Jos on tarvetta, niin voimme auttaa resurssien ja ajan niin salliessa. Tarja rupesi heti puhumaan, että työpaja voisi olla mukana tässä, joten lähdimme yhdessä ideoimaan penkkiä, Tuominen kertoo.

Kauaa ei työn touhussa tarvinnut olla, sillä yhteinen visio löytyi nopeasti. Kun vielä penkkien runko-osat oli jo valmiiksi hiottu ja maalattu, niin penkki valmistui alta aikayksikön.

Nyt se saa paistatella päivää torin keskipisteessä.