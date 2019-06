Pertun päivät saavat vipinää aikaiseksi Pertunmaalla – ”Näin pieneltä kylältä tämä on hirveän hyvä voimannäytös”

0

Viikonloppu Pertunmaalla on jälleen täynnä elämää, sillä perinteiset Pertun päivät alkoivat perjantaina ja päättyvät sunnuntaina. Suurin osa ohjelmasta ajoittui lauantaille, jolloin luvassa oli tanssiesityksiä, jätteenlajittelukilpailua, katusählyä ja paljon muuta.

Ehkä päivän suosituin henkilö oli tapahtuman juontaja, hallitseva Miss Suomi Alina Voronkova. Paikkakunnan suosikki sai juontojensa välissä poseerata ahkeraan kaverikuvissa ja jakaa nimikirjoituksia.

Pertun päivät on monelle se tapahtuma, jota Pertunmaan kesässä ei voi missata. Heinolasta kotoisin oleva Nikanderin perhe on Pertunmaalla mökkeilemässä. He ovat käyneet Pertun päivillä siitä asti, kun ensimmäiset lapset syntyivät.

–Täällä on aina mukava käydä piipahtamassa. Lapset pitävät etenkin eläimistä, äiti Mari Nikander kertoo.

Miisa ja Niklas Nikander kertovat silittäneensä läpi kaikki eläimet. Mikään niistä ei ole turhan pelottava, ei edes Iivana-niminen kalkkuna.

–Mutta tuo vuohi nuolaisi kättäni, Niklas kertoo nauraen.

Silti poika uskaltautuu vielä syöttämään uteliasta eläintä. Miisa välttyy vuohen nuolaisulta, sillä lampaan pörröistä turkkia on mukavampi silittää.

Runsaasta ohjelmasta huolimatta ehkä kaikkein tärkeintä on sitten kuitenkin kohtauspaikka, jonka tori kuntalaisille ja vieraille luo.

Mäntyharjulainen Eija Siitari on senioritanssijoiden mukana esiintymässä. Markku Laitinen on puolestaan tullut mukaan yleisöksi. Molempien mielestä Pertun päivät on helposti lähestyttävä tapahtuma, jonka välitön tunnelma on sen parasta antia.

–Nämä ovat tällaiset leppoisat juhlat, joissa on hyvin kiireetön tunnelma. Tänne on helppo tulla. Näin pieneltä kylältä tämä on muutenkin hirveän hyvä voimannäytös, että tänne on saatu näin paljon porukkaa, Siitari kertoo.

Ihmisiä onkin liikkeellä kohtuullisen paljon, vaikka taivas välillä ripottelee kylmiä vesipisaroita niskaan. Suunnitelmat ovatkin kiinni siitä, millaiseksi sää muuttuu. Illan toritansseissa olisi mukana vuoden 2004 tangokuningatar Johanna Debreczeni.

– Jos alkaa sataa, tanssit saavat jäädä välistä, sanoo Laitinen.

Pertun päivät jatkuvat vielä sunnuntain ajan, jolloin vuorossa on muun muassa 30 kilometrin Pertun pyöräily. Lähtö on kello 10 torilta.

Pyöräilyä karsastaville tarjolla on muun muassa kansanlaulukirkko ja kirkkokahvit torilla kello 13 ja Pertunmaan nuorisoseuran näytelmä Akka-agentti Nuorisotalolla kello 15.