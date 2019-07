Kotiseudun avomaan mansikat kypsyivät myyntiin — Pääsadon keruu alkoi Etelä-Savon tiloilla

Mansikanviljely on hienoisessa nosteessa hyvän kysynnän siivittämänä. Viljelypinta-ala on Etelä-Savossa kasvanut noin 75 hehtaarilla viimeisen viiden vuoden aikana, ja vuonna 2018 ylitettiin 300 hehtaarin raja. Kasvun takana on toimintaansa laajentavien marjatilojen ohella myös uusia viljelijöitä. Vanhat tilat ovat kasvattaneet viljelyalojaan ja myös uusia yrittäjiä on tullut alalle. Ruottisen mukaan Polka on edelleen pääsatokauden valtalajike, vaikka viljelytekniikoiden kehittyessä lajikevalikoima on monipuolistunut.

