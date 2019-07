Näyttelyssä on mukana myös työ Kirsi Virtasen äidin kotimaisemista Porrassalmelta. Työhön on sen verran vahva tunneside, että se on merkattu varatuksi eikä sitä myydä eteenpäin.

Viikon kysymys

KESÄPLUSSA 2019

Tuoreimmat kommentit

Sorry, there are no polls available at the moment.