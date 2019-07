Vapaa-ajan asukkaat kyselevät mansikoiden ja veneenlaskupaikkojen perään – Pertunmaan palvelukoordinaattorin neuvoille on ollut kysyntää

0

Vapaa-ajan asukkaiden palvelukoordinaattori Mervi Lehtimäki myhäilee tyytyväisenä. Pertunmaan puolivuotiselle projektille on ollut selkeää tilausta.

– Aika paljon on tullut soittoja ja sähköposteja. Välillä on tultu nykimään kadulla hihasta. Vielä kertaakaan ei ole tullut sellaista tilannetta, etten olisi osannut ollenkaan auttaa. Toivottavasti sellaista tilannetta ei tulekaan. Eteenpäin on aina päästy, Lehtimäki kertoo.

Keväällä aloitetun projektin tarkoitus on saattaa vapaa-ajan asukkaat ja palvelut paremmin yhteen. Neuvoa saa yksinkertaisimmissakin asioissa, kuten vaikka siinä, mistä löytyy mansikkaa. Paljon kyselyitä tulee myös Pertunmaan vesistöistä ja vaikkapa veneidenlaskupaikoista.

Lehtimäki on iloinen, että ihmiset ovat uskaltaneet kysyä neuvoa jopa arkisissa asioissa.

– Jos on jokin mieltä askarruttava asia, niin ehdottomasti kannattaa kysyä.

Kaikkia palveluita Pertunmaalta ei löydy, mutta silloin ihmiset yritetään ohjata lähialueiden palveluiden luo.

– Esimerkiksi lukkohuoltoa tai paikallisia nuohoojia Pertunmaalla ei ole. Mutta yritetään sitten neuvoa lähikuntien palveluiden pariin, niin että pysyttäisiin alueella, Lehtimäki sanoo.

Pertunmaalla on ollut kesäasiamies aiemminkin, mutta siitä on Lehtimäen mukaan jo vuosia aikaa. Lehtimäenkin pesti palvelukoordinaattorina on vain projektin mittainen. Se päättyy syyskuun puolessa välissä.

Lehtimäki näkisi mielellään projektille jatkoa. Puoli vuotta tuntuu auttamattoman lyhyeltä ajalta. Varsinkin kun kokeilu on saanut niin hyvän vastaanoton kuin nyt.

– Varmasti neuvonnalle olisi kysyntää. Pertunmaalla on paljon pitkäaikaisia vapaa-ajan asukkaita, joilta varmasti jo löytyvät tarvittavat kontaktit, mutta uudet kaipaavat tukea. Heidän lisäkseen varmasti myös uudet kuntalaiset hyötyisivät tällaisesta mahdollisuudesta, Lehtimäki pohtii.

Paljasjalkaisena pertunmaalaisena työ sopii Lehtimäelle enemmän kuin hyvin. Hän ei ole kunnan palkkalistoilla, vaan projekti on osa kunnan ja Linkkitiimin kumppanuussopimusta. Monelle Lehtimäki on varmasti tuttu myös Pertunmaan toriemäntänä.

– Ainahan sitä iloinen on, kun pystyy auttamaan toista. Kun palveluhakemistokin on nyt ajan tasalla, niin se on ollut tosi hyvänä apuna tässä, Lehtimäki iloitsee.

Vapaa-ajan asukkaille on käynnissä kysely Pertunmaan palveluista. Kyselyn valmistuttua saadaan enemmän tietoa siitä, millaisia palveluita Pertunmaalle kaivataan lisää.

Näppituntumaa Lehtimäellä asiasta jo on.

– Esimerkiksi rakentajat ovat koko kesän kiireisiä, joillakin saattaa olla töitä jouluun asti. Paikalliset lvi-yritykset ja sähkömiehet, ainakin niille olisi kesäisin enemmän tarvetta, Lehtimäki luettelee.