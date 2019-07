Mäntyharju on retkimelojan monipuolinen paratiisi

0

Mäntyharju on keskeisessä asemassa jo unohduksiin jäänyttä, mutta elvytettävissä olevaa, 360 kilometrin pituista Savonselän melontarengasta, joka on tiettävästi maailman pisin sisävesien rengasreitti:

Mäntyharju – Repovesi – Jaala – Heinolan maalaiskunta – Mäntyharju / Mäntyharju – Heinola – Päijänne – Sysmä – Hartola – Joutsa – Hirvensalmi – Mäntyharju

Osin tätä reittiä pitkin Lönnrot soudatti itsensä runonkeruumatkalle Karjalaan. Kalevalaiset maisemat ja Voikosken, Haukkavuoren ja Puukonvuoren kalliomaalaukset näkyvät parhaiten hitaasti lipuvasta kajakista.

Keisarinlähteen kierros

Keisarinlähteen kierros on kauneudessaan Mäntyharjun melontareittien helmi. Reitti alkaa Mäntyharjulta ja kulkee Kallaveden jylhien maisemien ohi kohti Keisarinlähdettä. Keisarinlähde sijaitsee noin kahdeksan kilometrin päässä Mäntyharjulta. Aleksanteri I pysähtyi tälle paikalle vuonna 1803. Melontareitti kulkee siis pitkin vanhaa historiallista Venäjän ja Ruotsin välistä rajaa.

Keisarinlähteellä vesiastiat on täytetty raikkaalla lähdevedellä ja matka jatkuu kohti Puukonvuoren laavuetappia. Puukonvuoreen on matkaa noin 18 kilometriä Mäntyharjulta, joten se sopii monelle retkeilijälle hyvin myös telttayöpymiseen. Kaikki reitin laavu- tai yöpymispaikat on merkitty keltaisella kajakkikolmiolla. Melojan käytettävissä ovat kajakkilaiturit, polttopuut, nuotiopaikat, pöydät, penkit ja kuivakäymälät.

Puukonvuorelta reitti kiemurtelee kauniissa erämaamaisemissa kohti seuraavaa yöpymisetappia, Mäntysaarta. Mäntysaari on hiekkarantoineen koko seudun kaunein tauko- ja yöpymispaikka.

Puukonvuoren ja Mäntysaaren välissä on kanto-osuus Ylä-Kuhasen järvestä Heralammelle. Heralammelta matka jatkuu ojaa pitkin Herajärvelle. Tätä ojakohtaa ollaan kunnan toimesta parhaillaan kunnostamassa, koska tällä hetkellä ojaa voi meloa vain alkukesällä korkean veden aikoina. Painavaa kajakkia on paras kuljettaa pyörien päällä. Kunta suunnittelee tähän kanto-osuuteen myös kajakkikärryjen hankkimista paikan päälle.

Mäntysaaresta matka jatkuu Tainan kautta, jossa kajakki on kannettava tai kärrättävä maantien yli Tainavedeltä Kallavedelle. Tainan ylityksen jälkeen kajakit suuntaavat takaisin Mäntyharjulle. Kierroksen kokonaispituus on noin 50 kilometriä.

Reitti on suunniteltu Herataipaleen vuoksi melottavaksi juuri näin päin, mutta toki Mäntyharjulta voi meloa esimerkiksi vain Mäntysaareen ja takaisin. Tainassa on Kallaveden puolella kunnan kunnostama kajakkilaituri ja parkkipaikka, mikäli melonnan haluisi aloittaa vasta Tainasta kohti Mäntysaarta.

Mäntyharjulta Repoveden kansallispuistoon

Toinen Mäntyharjulta tai Miekankoskelta alkava reitti on noin 40 (Miekankoskelta noin 30) kilometrin huikean kaunis melontaosuus Repoveden kansallispuistoon. Mäntyharjulta matkaan lähdettäessä on Pyhäkoskella käsikäyttöinen sulku myös kajakilla liikkuville; kajakit toki voi kantaa myös sulun yli, kantomatkaa on tällöin parisataa metriä.

Noin kahdeksan kilometrin päässä Miekankoskelta on kaunis Linnasaari laavuineen ja kajakkilaitureineen.

Tämä reitti sopii erityisen hyvin niin sanottuun luksusmelontaan, jolloin ei tarvitse kuljettaa telttaa eikä ruokia mukanaan. Yöpyä voi B&B -tyyppisesti esimerkiksi Linkkumyllyn mukavissa aitoissa tai mökeissä. Linkkumyllystä voi myös tilata aamiaisen ja iltaruokailun, mitä lämpimästi voimme suositella. Niin aamiaiset kuin iltaruokailutkin Linkkumyllyssä olivat paitsi gourmet -tason makuelämyksiä, niin myös esteettisen kauniita, Linkkumyllyn emännän, Leila Jaskasen, loihtimia taideteoksia.

Ennen Voikoskea on jylhä Haukkavuoren taukopaikka.

Linkkumyllyn ja Repoveden välissä on tämän reitin jännittävin kohta, Voikosken ylitys. Voikoskella kajakit on kannettava tai kärrättävä 800 metriä kosken rantaan, jossa odottaa kajakkilaituri. Laituria ollaan parhaillaan uudistamassa siten, että koskea voi meloa myös paluumatkalla kajakkilaiturille saakka. Kiitos taas kunnalle ja Linkkumyllyn isäntä Ari Soikkelille tästä parannustyöstä!

Linkkumyllystä on Repoveden portille, Kuutinkoloon noin 12 kilometriä. Kuutinkolossa on aittamajoitus omine aamiaisineen. Kuutinkolosta voi kävellä tai meloa myös aamiaiselle – kuten myös iltaruualle – Orilammen lomakeskuksen ravintolaan. Kuutinkolon isäntä Juhani Outinen pitää hyvää huolta melojista, sauna on lämmin aina toivomuksen mukaan ja ystävällinen apu tarjolla kaikkiin melontaan liittyvissä kysymyksissä. Kuutinkololla on myös vuokramökki Repovedellä.

Tuustaipaleen suunta

Mäntyharjulta tai Miekankoskelta voi meloa myös yhden telttayöpymisen retkelle Vihantasalmen sillan ali Lahnavettä pitkin Tuusjärvelle. Tuusjärvelle kajakit siirretään Kaivannonkosken kohdalla kantaen tai pyörien päällä rullaten.

Retkimelonta tarkoittaa meille kiireetöntä, luonnonläheistä melontaa. Monet kauniit luodot ja saaret houkuttelevat pitämään myös pieniä jaloittelu- ja evästaukoja. Vauhti on keskimäärin 4-5 kilometriä tunnissa, kovalla vastatuulella vain 2-3 km/h ja myötäaallot saattavat nostaa retkimelojan keskivauhdin jopa 6-7 km/h.

Seija Sihvo ja Kari Nieminen

Kirjoittajat ovat tamperelaisia juuri eläkkeelle jääneitä opettajia ja Mäntyharjun

kesäasukkaita, Seija jo vuodesta 1957 alkaen.