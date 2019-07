Karhulupamäärä kasvoi Etelä-Savossa – Mäntyharjun alueelle poikkeuslupa kahden karhun metsästykseen

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella on säädetty Suomessa metsästysvuoden 2019–2020 saaliiksi saatavien karhujen enimmäismääräksi 313 yksilöä. Etelä-Savon alueelle myönnettiin kannanhoidollisia poikkeuslupia yhteensä 40 karhun metsästämiseen. Poikkeusluvat on suunnattu alueille, joilla karhukanta on havaintojen perusteella tällä hetkellä tihein. Mäntyharjun, Heinäveden sekä Kangasniemen lupa-alueille myönnettiin haetun mukaisesti poikkeuslupa kahden karhun metsästämiseen.

