Pääkirjoitus: Mäntyharjun teknisellä toimella uusi alku

Veronmaksajien kannalta tärkeää on myös se, että virkakunnan yhteistyö pelaa luottamushenkilöiden suuntaan. Luottamushenkilöiden tulee olla mahdollisimman hyvin ajan tasalla rakennushankkeiden taustoista ja eri vaihtoehdoista. Päätöksiä ei saisi missään nimessä tehdä silmät sidottuina. Tosiasia on toki myös se, ettei kunnallisessa päätöksenteossa voi aina miellyttää kaikkia. Lopulta asiat tehdään enemmistön haluamalla tavalla ja vähemmistöön jääneiden osa on tyytyä päätökseen.

Mäntyharjun tekninen puoli kulkee nyt uudessa komennossa, kun Lasse Kurvinen aloitti hiljattain kunnan uutena teknisenä johtajana. Kurvinen kuvaa itse työnsä aloitusta hyppäämiseksi liikkuvan junan kyytiin. Kuvaus on osuva, sillä kunnan rakennuspuolella on käynnissä kova hyörinä. Kisalan laajennusprojektin lisäksi pöydällä on muun muassa Kirkonkylän koulun saneeraus ja terveyskeskuksen kunnostustyö.

Viikon kysymys

KESÄPLUSSA 2019

Tuoreimmat kommentit

Sorry, there are no polls available at the moment.