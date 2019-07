Pääkirjoitus: Kiitos talkooväelle

0

Nyt eletään kesätapahtumien suosituinta aikaa. Toissa viikonloppu oli Mäntyharjussa ja Pertunmaalla ehdottomasti vilkkain, sen verran paljon keskustoissassa ja kylillä tapahtui. Lähestulkoon sama meno jatkui viimekin viikonloppuna. Ja mikäs siinä. Kyllähän nyt kelpaa, kun säätkin olivat mitä parhaimmat.

Lähiseudulta löytyy mukava kattaus ammattimaisemmin ja kotikutoisemmin järjestettyjä tapahtumia. Ehkä parhaimmillaan kesämeno onkin silloin, kun mukana on sopivassa määrin kumpaakin. Erilaisissa riennoissa käydessä kannattaa aina muistaa, että jokaisen tapahtuman taustalla on valtava määrä talkootyötä. Tekijöitä tarvitaan niin tapahtumien suunnitteluun, tavaroiden kantamiseen, autojen ohjaamiseen kuin loppusiivoukseenkin.

Jokaisen tekemällä pienemmällä tai isommalla työpanoksella on oma osansa tapahtuman onnistumisen kannalta. Yhteistä talkoolaisille on kuitenkin se, että he osallistuvat tapahtumien järjestelyihin omien päivätöidensä tai arkimenojensa ohella.

Parhaimmillaan talkoohengessä järjestetty tapahtuma tuntuu myös kävijäkokemuksessa. Kun mukana on sydäntä, eikä asioita tehdä puhtaasti rahan kiilto silmissä, on tunnelma yleensä parhaimmillaan. Helposti myös unohtuu se tosiseikka, että ammattimaisestikin järjestettyjen tapahtumien taustalla on lukemattomia työtunteja, jossa on mukana paikallisia yhdistyksiä, seuroja tai muuten vain vapaaehtoisesti mukaan lähteneitä.

Kesämenoissa käydessä onkin hyvä muistaa kittää paitsi tapahtuman järjestäjiä, myös järjestelytöitä tekeviä ihmisiä. Se tuo varmasti hyvän mielen ja takaa tapahtumatyön jatkuvuuden myös tulevaisuudessa.