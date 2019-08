Pääkirjoitus: Tarvitseeko Mäntyharju patsaan?

Vaikka idea Hassun-Pekon patsaasta ei ottaisikaan tuulta alleen, niin samalla on hyvä hetki käydä keskustelua siitä, mitä taidetta keskustassa voisi olla tulevaisuudessa. Mäntyharjussa on ollut viime vuosina runsaasti keskustaa piristänyttä enemmän tai vähemmän väliaikaista taidetta. Olisiko nyt aika jollekin pysyvämmälle teokselle? Oma kysymyksensä on tietenkin se, halutaanko keskustaan näköistaidetta vai jokin abstrakti teos? Eli olisko paras ratkaisu esimerkiksi Oulun Toripolliisin tyyppinen yhteiskuviin soveltuva maamerkki vai pitäisikö mallia hakea ennemminkin Mikkelin ”ruskeasta reiästä”, eli Suuresta Spiraalista?

