Ilokuvafestivaali jakoi iloa ja onnellisia loppuja lähes 2 000 kävijälle – ”Täytyy olla todella tyytyväinen”

Kuoksa: Olen ollut täällä joka kerta. Täällä on äärettömän monipuolinen valikoima, ei voi kuin hehkuttaa, että Mäntyharjuun on saatu tällainen. Koko kattaus on kiinnostava, mutta esimerkiksi torstain kotimaisten leffojen päivissä oli paljon sellaisia elokuvia, jotka täällä ovat pyörineet jo aikaa sitten. – Molemmat konsertit käyn ainakin katsomassa, elokuviakin jonkin verran.

Ensi vuonna on vuorossa viides vuosi Ilokuvafestareita. Festivaali järjestetään totuttuun tapaan heinäkuun ja elokuun vaihteessa. Toivonen arvelee, että myös silloin leffoja näytetään viitenä päivänä. Varmaksi sitä ei kuitenkaan voi sanoa, sillä ohjelmisto on vielä täysin auki. – Mutta onhan silloin sentään luvassa viides vuosi. Ei se ehkä vielä juhlavuosi ole, mutta riittävän pitkä aika kuitenkin, että festivaali on jo vakiinnuttanut paikkansa.

